為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍雲端遭中國滲透！ 五角大廈對微軟啟動緊急稽核

    美國國防部長赫格塞斯 下令對微軟與中國工程師案展開稽核。（法新社資料照）

    美國國防部長赫格塞斯 下令對微軟與中國工程師案展開稽核。（法新社資料照）

    2025/08/28 11:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈驚爆駭人聽聞的國安漏洞！根據路透與調查新聞網站ProPublica的披露，科技巨頭微軟（Microsoft）竟長期利用中國籍工程師，來協助維護五角大廈的雲端系統，導致美軍最敏感的機密資料可能已暴露於北京的眼皮底下。對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）27日震怒表示，此舉是嚴重的「違背信任」，並已下令對微軟展開第三方徹查。

    引狼入室？美軍雲端驚爆「中國後門」

    這起重大國安醜聞最初由ProPublica踢爆。報導指控，與美國國防部簽有數十億美元雲端合約的微軟，竟利用位於中國的工程師，來處理與維護五角大廈的系統。這些中國工程師經手的資料，級別高達「影響等級第四與第五級」，僅次於最高機密的第六級，已屬極度敏感的軍事資訊。

    儘管微軟聲稱，這些中國工程師是在美國籍「數位護衛」（digital escorts）的監督下工作，但ProPublica的報導直指，這些美國護衛有時根本缺乏足夠的技術能力，來有效審查中國工程師的工作內容與程式碼，監督機制形同虛設，為中國方面竊取機密大開方便之門。

    五角大廈震怒 下令徹查微軟

    事件曝光後，五角大廈高層震怒。國防部長赫格塞斯27日透過社群平台X上的影片，嚴厲譴責微軟的行為是「違背信任」。他宣布：「我們正要求對微軟的數位護衛計畫進行第三方稽核，內容包括相關程式碼，以及中籍人員的所有提交紀錄。」

    微軟切割止血 稱已終止作法

    根據《路透》報導，在醜聞壓力下，微軟今年7月才表示，已終止讓中國境內的工程師為美軍提供技術支援的做法。然而，此舉被外界視為是在弊案曝光後，才被迫切割止血的危機處理手段，無法抹去其先前將美軍機密置於風險之中的事實。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播