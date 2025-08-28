美軍雲端遭中國滲透！ 五角大廈對微軟啟動緊急稽核

美國國防部長赫格塞斯 下令對微軟與中國工程師案展開稽核。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈驚爆駭人聽聞的國安漏洞！根據路透與調查新聞網站ProPublica的披露，科技巨頭微軟（Microsoft）竟長期利用中國籍工程師，來協助維護五角大廈的雲端系統，導致美軍最敏感的機密資料可能已暴露於北京的眼皮底下。對此，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）27日震怒表示，此舉是嚴重的「違背信任」，並已下令對微軟展開第三方徹查。

引狼入室？美軍雲端驚爆「中國後門」

這起重大國安醜聞最初由ProPublica踢爆。報導指控，與美國國防部簽有數十億美元雲端合約的微軟，竟利用位於中國的工程師，來處理與維護五角大廈的系統。這些中國工程師經手的資料，級別高達「影響等級第四與第五級」，僅次於最高機密的第六級，已屬極度敏感的軍事資訊。

儘管微軟聲稱，這些中國工程師是在美國籍「數位護衛」（digital escorts）的監督下工作，但ProPublica的報導直指，這些美國護衛有時根本缺乏足夠的技術能力，來有效審查中國工程師的工作內容與程式碼，監督機制形同虛設，為中國方面竊取機密大開方便之門。

五角大廈震怒 下令徹查微軟

事件曝光後，五角大廈高層震怒。國防部長赫格塞斯27日透過社群平台X上的影片，嚴厲譴責微軟的行為是「違背信任」。他宣布：「我們正要求對微軟的數位護衛計畫進行第三方稽核，內容包括相關程式碼，以及中籍人員的所有提交紀錄。」

微軟切割止血 稱已終止作法

根據《路透》報導，在醜聞壓力下，微軟今年7月才表示，已終止讓中國境內的工程師為美軍提供技術支援的做法。然而，此舉被外界視為是在弊案曝光後，才被迫切割止血的危機處理手段，無法抹去其先前將美軍機密置於風險之中的事實。

