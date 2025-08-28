為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓式創新！金正恩視察特戰基地 強調狙擊手重要性

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地，一旁站滿身穿吉利服的狙擊手。（法新社）

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地，一旁站滿身穿吉利服的狙擊手。（法新社）

    2025/08/28 12:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓國務委員會委員長金正恩27日視察直屬北韓人民軍參謀總部的特種作戰訓練基地，觀摩相關訓練。

    《韓聯社》報導，北韓向烏克蘭戰場大規模派遣包括第11軍在內的特種作戰部隊後，金正恩頻繁視察相關部隊，強調傳統武器現代化和實戰訓練、戰鬥力強化。

    金正恩27日檢查了狙擊手部隊和特種作戰部隊的訓練情況，並測試由北韓國防科學院自主設計、研發製作的新型狙擊步槍。他特別強調狙擊手在戰場上的作用，稱今後要大力加強特戰力量和專業狙擊手隊伍建設，這是北韓人民軍武裝力量建設的重要課題。

    他還表示，勞動黨中央軍事委員會將討論組建直屬參謀總部的「中央狙擊手培養所」相關事宜。

    金正恩接著指出，要在軍備競爭激烈的當前戰場上佔據絕對優勢，必須積極推動武器現代化，同時不斷探索並運用「北韓式」創新戰法和戰鬥方案，並要求軍人熟練掌握。他還指示國防部今年起依照執行任務區域的環境和季節特徵生產「吉利服」（Ghillie suit，偽裝服）。

    金正恩稱，當前北韓部隊的首要備戰任務就是把特種作戰力量建設成戰爭執行的核心中樞力量、最強的戰鬥集團。

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地。（法新社）

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地。（法新社）

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰部隊的訓練情況。（法新社）

    北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰部隊的訓練情況。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播