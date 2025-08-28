北韓式創新！金正恩視察特戰基地 強調狙擊手重要性

北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地，一旁站滿身穿吉利服的狙擊手。（法新社）

2025/08/28 12:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓國務委員會委員長金正恩27日視察直屬北韓人民軍參謀總部的特種作戰訓練基地，觀摩相關訓練。

據《韓聯社》報導，北韓向烏克蘭戰場大規模派遣包括第11軍在內的特種作戰部隊後，金正恩頻繁視察相關部隊，強調傳統武器現代化和實戰訓練、戰鬥力強化。

金正恩27日檢查了狙擊手部隊和特種作戰部隊的訓練情況，並測試由北韓國防科學院自主設計、研發製作的新型狙擊步槍。他特別強調狙擊手在戰場上的作用，稱今後要大力加強特戰力量和專業狙擊手隊伍建設，這是北韓人民軍武裝力量建設的重要課題。

他還表示，勞動黨中央軍事委員會將討論組建直屬參謀總部的「中央狙擊手培養所」相關事宜。

金正恩接著指出，要在軍備競爭激烈的當前戰場上佔據絕對優勢，必須積極推動武器現代化，同時不斷探索並運用「北韓式」創新戰法和戰鬥方案，並要求軍人熟練掌握。他還指示國防部今年起依照執行任務區域的環境和季節特徵生產「吉利服」（Ghillie suit，偽裝服）。

金正恩稱，當前北韓部隊的首要備戰任務就是把特種作戰力量建設成戰爭執行的核心中樞力量、最強的戰鬥集團。

北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰訓練基地。（法新社）

北韓領導人金正恩27日視察北韓人民軍特種作戰部隊的訓練情況。（法新社）

