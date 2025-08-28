誤信Google導航釀悲劇！印度一家9口誤闖危橋遭急流沖走4死

印度拉賈斯坦邦奇陶爾格（Chittorgarh）近日發生駭人車禍，一輛載有9名同一家族成員的休旅車，因駕駛誤信Google地圖導航，依指示駛入一座早已封閉的危橋，結果不幸卡住後遭到巴納斯河（Banas River）暴漲的急流沖走，造成4人罹難、5人獲救。示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自Google地圖）

2025/08/28 10:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度拉賈斯坦邦近日發生駭人車禍，一輛載有9名同一家族成員的休旅車，因駕駛誤信Google地圖導航，依指示駛入一座早已封閉的危橋，結果不幸卡住後遭到巴納斯河（Banas River）暴漲的急流沖走，造成4人罹難、5人獲救。

綜合外媒報導，當地警方表示，這家人27日原本是從比爾瓦拉（Bhilwara）參拜後返家，晚間停留親戚家用餐，隨後深夜驅車返家，行經烏普瑞達（Upreda）與索米（Somi）間道路時，當地員警曾提醒水勢過急，勸阻他們勿硬闖，然而司機加德里（Madanlal Gadri）卻因導航顯示可走替代路線，選擇繞道馬特里昆迪亞（Matrikundiya），最後依指示開上索米烏普瑞達橋（Somi-Upreda Bridge）。

由於該橋樑因結構破損數月前已封閉，卻仍被導航系統誤標為可通行道路，車輛一旦陷入坑洞，瞬間被湍急水流沖走。

警方指出，事發後，受困民眾打破車窗爬上車頂後，其中1人緊急致電報案，警方獲報緊急派遣救難人員趕赴現場，靠著船隻與手電筒訊號，驚險救出5人。不幸的是，2名女性及2名小孩仍遭急流吞噬；遺體目前已尋獲3具，另一名4歲女童仍下落不明，警消與潛水人員持續在河道展開搜尋。

罹難者身分確認為21歲的香妲（Chanda）與6歲女兒魯特薇（Rutvi），以及25歲的曼塔（Mamta）與4歲女兒庫西（Khushi）。

高級警司崔帕提（Manish Tripathi）坦言，這座橋已經封閉數月，但導航卻仍顯示為通行路線。每逢雨季，民眾若只憑地圖而忽略現場警告，往往釀成悲劇；當地政府同時呼籲居民切勿在暴雨季節冒險涉水過河，且勿盲目依賴Google導航系統。

