    首頁　>　國際

    美公衛體系大地震！ CDC主任被拔官 爆發領導層出走潮

    2025/08/28 09:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國公衛體系驚爆政治大地震。根據英國廣播公司（BBC）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯（Susan Monarez）在上任不到一個月後，27日無預警遭白宮拔官，數小時內，包括首席醫療官在內的三名高層官員也憤而辭職，引發了CDC創立以來最嚴重的領導層出走潮。

    莫納雷斯透過律師發表聲明，直指她被拔官的真正原因，是她「拒絕為不科學、魯莽的指令背書，並拒絕開除盡忠職守的公衛專家。」其律師更強調：「她選擇了保護公眾，而非服務於某種政治議程。」這份措辭強硬的聲明，將矛頭直指現任美國衛生部長、知名的疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）。

    高層集體出走 痛批「公衛武器化」

    在莫納雷斯遭罷黜後，CDC隨即爆發骨牌效應。國家新興與人畜共通傳染病中心主任丹尼爾．傑尼根（Daniel Jernigan）率先辭職，直言無法認同「衛生部當前的風氣」。隨後，CDC首席醫療官霍里（Debra Houry）與國家免疫與呼吸道疾病中心主任德斯卡拉基斯（Demetre Deskalakis）也雙雙掛冠求去，後者更在辭職信中痛批，他已無法在「公衛持續被武器化」的環境下繼續服務。

    這場風暴的核心，被認為是川普總統任命的衛生部長小羅勃甘迺迪。他長期的反疫苗立場，早已引發公衛界強烈擔憂。本月稍早，CDC現任與前任員工更罕見地發布一封公開信，指控甘迺迪的反疫苗言論，正在煽動對醫護人員的暴力。

    此次領導層的崩盤，讓本已處於危機中的CDC雪上加霜。就在一週前，代表CDC員工的工會才剛宣布，約有600名員工遭到解僱，其中不乏研究禽流感等傳染病應對、環境危害以及處理公眾紀錄請求的關鍵人員。

    科學與政治的對決

    就在CDC爆發出走潮的同一天，美國食品藥物管理局（FDA）批准了新的新冠疫苗，但同時限制了其接種對象。小羅勃甘迺迪隨即在社群平台上宣布，拜登政府時期用於強制接種的緊急使用授權「現已撤銷」。這場從高層人事鬥爭延燒到具體防疫政策的風暴，被外界視為美國公衛領域，科學專業與政治意識形態之間的一場激烈對決。

