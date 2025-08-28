為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗呼籲以色列停止懲罰巴勒斯坦人 在加薩立即永久停火

    教宗良十四世（圖右）呼籲以色列停止對加薩巴勒斯坦人的「集體懲罰」和強迫他們流離失所。（路透）

    教宗良十四世（圖右）呼籲以色列停止對加薩巴勒斯坦人的「集體懲罰」和強迫他們流離失所。（路透）

    2025/08/28 09:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕教宗良十四世（Pope Leo）27日呼籲以色列停止對加薩巴勒斯坦人的「集體懲罰」和強迫他們流離失所，並懇求以色列在加薩遭圍困地區立即永久停火。

    根據美聯社報導，良十四世27日在梵蒂岡禮堂舉行的每週公開接見中呼籲結束加薩衝突，此次公開接見共有數千人出席。

    良十四世援引國際法稱，以色列不能集體懲罰巴勒斯坦人或強迫其流離失所。他也表示，哈瑪斯應釋放劫持的以色列人質。

    良十四世指出，加薩戰爭造成大量破壞和死亡，以色列、哈瑪斯及其他大國都應結束這場衝突。

    良十四世還懇求以色列與哈瑪斯達成永久停火，讓人道主義援助能順利進入加薩。

    以色列總理納坦雅胡曾聲稱，以色列將在尋求停火同時發動對加薩的攻勢。他主張，進攻是削弱哈瑪斯並讓人質回到以色列最佳途徑，但人質家屬抱持反對態度，認為以色列此舉會進一步危及人質。

    哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，導致約1200人死亡和251人遭劫持。目前大多數人質已在先前的停火或其他協議中獲釋，以色列官員目前仍在加薩的50名人質中，約有

    20人還活著。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播