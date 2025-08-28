教宗呼籲以色列停止懲罰巴勒斯坦人 在加薩立即永久停火

教宗良十四世（圖右）呼籲以色列停止對加薩巴勒斯坦人的「集體懲罰」和強迫他們流離失所。（路透）

2025/08/28 09:50

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕教宗良十四世（Pope Leo）27日呼籲以色列停止對加薩巴勒斯坦人的「集體懲罰」和強迫他們流離失所，並懇求以色列在加薩遭圍困地區立即永久停火。

根據美聯社報導，良十四世27日在梵蒂岡禮堂舉行的每週公開接見中呼籲結束加薩衝突，此次公開接見共有數千人出席。

良十四世援引國際法稱，以色列不能集體懲罰巴勒斯坦人或強迫其流離失所。他也表示，哈瑪斯應釋放劫持的以色列人質。

良十四世指出，加薩戰爭造成大量破壞和死亡，以色列、哈瑪斯及其他大國都應結束這場衝突。

良十四世還懇求以色列與哈瑪斯達成永久停火，讓人道主義援助能順利進入加薩。

以色列總理納坦雅胡曾聲稱，以色列將在尋求停火同時發動對加薩的攻勢。他主張，進攻是削弱哈瑪斯並讓人質回到以色列最佳途徑，但人質家屬抱持反對態度，認為以色列此舉會進一步危及人質。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，導致約1200人死亡和251人遭劫持。目前大多數人質已在先前的停火或其他協議中獲釋，以色列官員目前仍在加薩的50名人質中，約有

20人還活著。

