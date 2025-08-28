為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　國際

    美校園開學日變忌日！23歲校友開槍掃射 2學童魂斷教堂

    美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市的聖母領報天主教堂及學校，27日發生槍擊事件後，家長們在現場緊緊擁抱、安撫倖存的孩童。（美聯社）

    美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市的聖母領報天主教堂及學校，27日發生槍擊事件後，家長們在現場緊緊擁抱、安撫倖存的孩童。（美聯社）

    2025/08/28 08:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School），27日在舉行開學彌撒時，驚傳遭槍手從窗外開槍掃射，造成兩名兒童慘死，另有14名兒童與3名年長的教區居民受傷。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦調查局（FBI）已將此案定調為「鎖定天主教徒的國內恐怖主義與仇恨犯罪」，但當地警方對此則持保留態度。

    槍手為校友 動機出現分歧

    FBI已確認槍手為23歲的魏斯曼（Robin Westman），他已身亡。根據學校年鑑，魏斯曼是該校2017年的畢業生。明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）表示，魏斯曼在YouTube上發布了一份「宣言」，其中「包含一些令人不安的文字」。FBI局長帕特爾（Kash Patel）隨即宣布，將此案作為針對天主教徒的恐攻與仇恨犯罪進行調查。然而，警察局長奧哈拉卻表示，他們目前尚無足夠的動機證據，來將其作為仇恨犯罪進行調查。

    這起發生在開學第一週的悲劇，讓整個社區陷入震驚與悲痛。該校校長狄波爾（Matthew DeBoer）在記者會上情緒激動地說：「我們今天失去了兩位天使。」一名住在學校附近的明尼蘇達大學法律教授沃爾什（Megan Walsh）則表示，她剛送女兒去上幼稚園就聽到了槍響，社區「完全被摧毀了」。她說：「我過去總能告訴我的孩子，我們在家裡談論的校園槍擊案，從未在明尼蘇達州發生過。現在，我再也不能對他們這麼說了。」

    法律專家質疑FBI過早定調

    對於FBI迅速將此案定調，一名前FBI資深官員史懷特（Katherine Schweit）提出了質疑。她指出，應該是先有事實，才有罪名。史懷特解釋，「國內恐怖主義」在聯邦層級並無此項罪名，明尼蘇達州也沒有。她認為，必須由事實來引導，才能確定此案是否構成特定的仇恨犯罪，以及應在州法院還是聯邦法院起訴。

