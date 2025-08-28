生物課本要改了！ 非洲長頸鹿分4種不同物種

圖為一群北方長頸鹿（Northern giraffes）在烏干達的基代波河谷國家公園。（美聯社）

2025/08/28 08:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社發布的一項最新科學分析，非洲大陸上的長頸鹿並非單一物種，而是應被分為四種不同的物種：北方長頸鹿（Northern giraffes）、網紋長頸鹿（reticulated giraffes）、馬賽長頸鹿（Masai giraffes）與南方長頸鹿（Southern giraffes）。這項由國際自然保育聯盟（IUCN）工作小組所做的重新分類，將為這種全球最高的陸地哺乳動物帶來更精準的保育策略。

過去，研究人員普遍將所有非洲長頸鹿歸為同一物種。但領導此次評估的IUCN研究員布朗（Michael Brown）指出，將長頸鹿一概而論會「混淆敘事」。他強調，之所以需要做出區分，是因為「每個物種都有不同的族群數量、面臨的威脅與保育需求。」例如，分布於剛果、南蘇丹等地的北方長頸鹿，正遭受政治不穩定與盜獵的威脅；而肯亞與坦尚尼亞的馬賽長頸鹿，則面臨棲地喪失的壓力。

這項新的分類不僅僅是基於過去對斑點的觀察，更採用了包括基因數據廣泛分析與頭骨形狀等解剖學差異研究在內的新方法。協助此項研究的「長頸鹿保育基金會」專家芬尼西（Stephanie Fennessy）表示，在過去20年間，科學家已從非洲各地2000多頭長頸鹿身上採集了基因樣本。她指出，基因定序的成本已從過去的數萬美元降至約100美元，讓保育組織得以進行更大規模的研究。

北方長頸鹿最瀕危 僅剩7000隻

根據該基金會的族群估計，北方長頸鹿是目前最瀕危的物種，野生個體僅剩約7000隻。芬尼西說：「牠是世界上最受威脅的大型哺乳動物之一。」相較之下，南方長頸鹿的族群數量最多，約有6萬9000隻。芬尼西總結道：「如果長頸鹿不盡相同，那我們就必須個別地保護牠們。」

圖為一隻馬賽長頸鹿（Masai giraffe）在坦尚尼亞的姆布羅湖國家公園。（美聯社）

