轉身、低頭也不行！香港男大生「侮辱中國國歌」有罪 判罰社會服務

香港一名19歲大學生因在播放中國國歌時，背對球場、低頭默立，早前被判侮辱國歌罪成，27日判處180小時社會服務令。（法新社資料照）

2025/08/28 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名19歲男大學生去年在足球賽播放中國國歌時，背對球場、低頭默立，遭港警依《侮辱國歌罪》逮捕。港媒報導，該名學生27日被判180小時社會服務令。

綜合香港《星島頭條》、《獨媒》、《信報》報導，早前被判侮辱國歌罪成的香港中文大學男學生劉本晞，本月27日獲判180小時社會服務令。

裁判官林子康認為，被告涉案行為嚴重性相對較輕，且無證據顯示他有預謀或與他人合謀犯案，侮辱程度並非最惡劣；考慮到被告來自良好穩定家庭且品行良好，是一位年輕有為、擁有美好將來的人，在被告有悔意且重犯機會低的情況下，判處社會服務令。

林子康判刑時強調，社會服務令並非輕判，具相當阻嚇性、警惕性，屬嚴苛懲處，亦有助被告更生。在香港現階段政治氛圍下，此案的最終判決，勢將成為衡量《國歌條例》執法尺度的重要指標。

香港警方27日下午舉行記者招待會回應本案，指警方尊重法庭判決，認為反映了此等行為的嚴重性，並獲判處具相當阻嚇性的刑罰。警方重申，侮辱國歌屬嚴重罪行，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款港幣5萬元及監禁3年。

去年6月6日，在香港隊對伊朗的世界盃外圍賽上，劉本晞被指在播放「義勇軍進行曲」時，全程背對球場與區旗。裁判官林子康早前裁定，此行為已構成侮辱國歌，且被告具侮辱意圖。

