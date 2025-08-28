為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    無印良品中國商標訴訟敗訴 矢板明夫嘆：正牌還是輸給山寨了

    日本知名居家生活品牌「無印良品（MUJI）」在中國卻遇上了最狂山寨，該品牌的日本良品計劃公司雖展開漫長訴訟卻接連敗訴，近日更遭中國最高人民法院駁回了再審請求，讓資深媒體人矢板明夫感嘆，正牌最後還是輸給山寨了。（路透資料照）

    2025/08/28 08:41

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名居家生活品牌「無印良品（MUJI）」在全球都擁有高知名度，在中國卻遇上了最狂山寨北京「无印良品」，根據最新消息指出，該品牌的日本良品計劃公司雖展開漫長訴訟卻接連敗訴，近日更遭中國最高人民法院駁回了再審請求，讓資深媒體人矢板明夫感嘆，正牌最後還是輸給山寨了。

    矢板明夫在臉書發文指出，日本知名居家生活品牌「無印良品（MUJI）」近期在中國遭遇重大挫折。日本經濟新聞等日本媒體指出，因無印良品的商標被中國公司註冊，致使毛巾、床罩等商品不能在中國國內使用「無印良品」的商標。擁有該品牌的日本良品計劃公司在中國國內展開訴訟，但接連敗訴。近日，中國的最高人民法院駁回了再審請求。良品計劃公司徹底敗訴。

    矢板明夫表示，「無印良品」的品牌成於1980年，品牌的創意是「沒有標記的好產品」。在物品充足的現代消費社會中，因過度的商業主義，消費者經常迷信於品牌，而忽略了商品原有的價值。「無印良品」作為對這種消費社會的反思，將「無印」作為立場，賦予「良品」這一價值觀，並且與日本古來重視「質樸」的美學相連結，認為簡約並不等同於單調，而是在某些時候可以超越奢華，展現出獨特的魅力。

    矢板明夫提到，「無印良品」的產品被日本社會歡迎，成為具有代表性的居家生活品牌。1990年代開始，向全世界展開，現在已經在三十多個國家擁有分公司。2005年正式進入中國市場。但沒想到的是，「無印良品」的商標已經被一家北京的公司在2000年就註冊完畢。中國的無印良品公司主張，其品牌的創意來自道家思想的「渾然天成」。和日本的無印良品無關。

    矢板明夫在文末也感嘆，日本的良品計劃公司展開了漫長的訴訟。但其訴求沒有得到中國法院的支持，正牌最後還是輸給山寨了。

