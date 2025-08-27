為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    哥倫比亞總統參選人遭槍殺 老父披掛上陣代亡子出征

    現年72歲的米格爾．烏力貝．隆多尼歐（Miguel Uribe Londono，前中）代遭槍殺的兒子出征，參選哥倫比亞總統。（法新社）

    現年72歲的米格爾．烏力貝．隆多尼歐（Miguel Uribe Londono，前中）代遭槍殺的兒子出征，參選哥倫比亞總統。（法新社）

    2025/08/27 23:43

    〔中央社〕哥倫比亞總統參選人烏力貝今年稍早在政治集會上遭槍擊，本月傷重不治。他的父親今天宣布投入總統選戰，表示要延續兒子遺志，打造更安全、更繁榮的哥倫比亞。

    美聯社報導，現年72歲的米格爾．烏力貝．隆多尼歐（Miguel Uribe Londono）站在首都波哥大的國會大廈外發表參選演說，前方講桌印有他已故兒子烏力貝（Miguel Uribe）的參選標誌。烏力貝生前是哥倫比亞的知名參議員。

    隆多尼歐表示：「我們可以共同建設安全的哥倫比亞，讓人民不再害怕上街，讓企業主不會遭幫派勒索。一個民主的哥倫比亞，政府不會煽動貧富、種族或左右派的對立。」

    隆多尼歐曾於1980年代末期擔任波哥大市議員，1990年代初期也當過參議員。然而，在兒子遇害前，他並無參選總統的打算，且大眾對他的認識有限。

    在兒子的全國轉播葬禮上，隆多尼歐發表演說，譴責左派總統裴卓（Gustavo Petro）執政下國家陷入「瘋狂」，並呼籲哥倫比亞人民踴躍參與明年選舉，此舉令他受到矚目。

    隆多尼歐是爭取民主中心黨（Democratic Center）提名為總統候選人的5名人選之一，這個保守派政黨也是其子生前所屬政黨。民主中心黨說，今年稍晚將以民調決定最終人選。

    波哥大政治分析家古茲曼（Sergio Guzman）表示，隆多尼歐宣布參選，為近來苦無人氣參選人的民主中心黨「注入新活力」，尤其前黨魁、哥國前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）正在法院應對貪腐指控。

    隆多尼歐和艾爾伐羅．烏力貝並無親戚關係。

