俄羅斯拒絕歐洲部隊進駐烏克蘭 烏俄峰會遙遙無期

在外交謀和停滯不前之際，俄羅斯軍方25日聲稱，俄軍已佔領烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州村莊札波里日克（Zaporizke），進一步向前推進。（路透）

2025/08/27 22:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯27日拒絕歐洲維和部隊可能進駐烏克蘭的構想，並淡化俄國總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基會晤的可能性，再度重創烏俄和平協議的前景。

美國總統川普近期分別會晤普廷與澤倫斯基，試圖為這場已持續3年半以上的戰爭劃下句點。然而，莫斯科幾乎沒有展現任何願意讓步的跡象。

烏克蘭則強力要求獲得西方支持的安全保障，以確保俄國不會再度發動攻擊。當被問及克里姆林宮如何看待可能有歐洲維和部隊進駐烏克蘭時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「我們對這類討論持負面看法。」

佩斯科夫指出，北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭推進的行動，正是俄國2022年2月向烏國發動全面攻勢的「根本原因」之一。他強調，烏克蘭的安全保障是「有關達成和平談判中最重要的議題之一」，莫斯科不會公開討論具體細節。

澤倫斯基則不斷指責俄羅斯無意尋求和平，因為俄方已拒絕數次立即停火的呼籲。他在社群媒體發文指出，「俄羅斯方面目前釋出關於會談及後續進展的負面訊號。我們的城鎮與村莊仍在遭受攻擊。」

澤倫斯基也呼籲，與普廷的會晤對於打破僵局、推動可能的協議至關重要，但克里姆林宮進一步排除近期舉行烏俄峰會的可能性。佩斯科夫在電話簡報中聲稱，「任何高層或最高層級的接觸，都必須事先做好充分準備，才能產生效果。」烏俄談判代表「保持聯繫」，但尚未確定下一輪會談的日期。

