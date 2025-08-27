西方勾勒烏克蘭戰後3條防線 美國將提供情報、空中支援

烏克蘭部隊在烏國南部前線向俄軍陣地開砲。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭針對烏俄戰爭和平協議的一大先決條件，是美歐提供安全保證，而美國在其中扮演何種角色是一大關鍵。英國《金融時報》26日引述歐洲和烏克蘭官員說法，美國已經表示，準備對戰後西方的任何烏克蘭安全計畫，提供情報和戰場監視支援，並且將參與以歐洲為首的空中防禦網。

4名聽取相關簡報的官員透露，美國總統川普上週向歐洲領袖表示，美國會是烏克蘭戰後安全保證的「協調者」一員後，美國高層官員在近日與歐洲國家國安和軍事領導階層的多次討論中表示，華府會準備提供能使任何歐洲為首的部隊派駐烏克蘭發揮作用的「戰略資源」，包括情報、監視與偵察能力（ISR）、指揮控制，和防空資源。

這代表川普政府立場之顯著轉向，今年稍早川普還排除美國參與保護戰後烏克蘭安全。華府已提供烏克蘭愛國者飛彈防空系統，但是戰後的支持會涉及美國在戰機、後勤和陸基雷達方面的支援，使歐洲執行的禁航區和防空網能發揮作用。

《金融時報》指出，西方國家已經描繪出一份粗略方案，包括畫出一塊非軍事區，可能由烏、俄兩國同意的第三國組成的中立維和部隊巡邏。非軍事區後的邊境由受北大西洋公約組織（NATO）訓練、武裝的烏軍部隊防守，而歐洲為首的嚇阻部隊駐守在更深入烏克蘭境內，做為第三條防線，而美國提供的資源在此後方做後盾。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）證實《金融時報》的報導。五角大廈被問及此事回應，報導所提措施，都是「決策前議題」，國防部不便評論。一名白宮官員表示，川普和其國安團隊持續與烏、俄官員交涉，致力於促成澤倫斯基和俄國總統普廷雙邊會談，以阻止殺戮、結束戰爭。

