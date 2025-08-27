遊客遺棄行李箱案件激增 日本機場、飯店業者苦不堪言

日本旅館、機場和遊客經常造訪的街區，面臨日益嚴重的遺棄行李箱問題。圖為成田機場。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《旅遊世界》（Travel and Tour World）雜誌報導，隨著外國遊客數量激增，日本面臨日益嚴重的遊客遺棄行李箱問題。顯然是遊客瘋狂購物，因此購買更大的行李箱打包商品，並丟棄舊行李箱所導致，給旅館、民宿和機場員工造成不必要的麻煩。

位於大阪觀光景點心齋橋、擁有161間客房的貝斯特韋斯特飯店（Best Western Hotel Fino Osaka Shinsaibashi）表示，在某些日子裡，房客會在房間裡遺留3到4個行李箱。該飯店工作人員將這些行李箱送到失物招領處，失物招領處將保管3個月，但大多數行李箱都無人認領，去年該飯店花了30萬日圓（新台幣6.2萬元）處理這些無人認領的行李箱。

貝斯特韋斯特飯店過去曾告訴房客，會以每件500日圓（新台幣103元）的價格處理行李箱，但願意回收的業者很少，該飯店從今年4月開始將遺棄的行李箱委託1家清潔公司處理。但對於利潤很微薄的小型旅館和民宿業者來說，這些增加的成本無疑是沉重的負擔。

貝斯特韋斯特飯店總經理金子健太郎（Kentaro Kaneko）坦言：「這給我們的員工帶來沉重的負擔，他們必須先聯繫房客，然後再將行李箱搬出房間。」

大阪觀光局今年6、7月間曾進行調查發現，在受訪的34間飯店和民宿業者中，逾80%表示，房客棄置行李箱是1個問題。

心齋橋購物區1家販賣折扣行李箱的店面員工表示：「購買大量禮品和紀念品的遊客都換用更大的行李箱，適合5天至7天旅行的60公升容量行李箱很受歡迎，每個只賣7000日圓至9000日圓（新台幣1447元至1860元）。」

機場也受到遺棄行李箱數量激增的影響。位於東京附近的成田機場，2024年度申報了1073個遺棄行李箱，為2019年度479個的2倍多。關西國際機場也發現，遭遺棄的行李箱數量超過COVID-19疫情前水準。

由於機場對無人看管的不明行李箱有嚴格的處理程序，需檢查是否有爆裂物存在，相關安檢工作須3至4名工作人員花大量時間進行，對機場造成極大壓力。

為此，日本警方已採取行動。今年7月，愛知縣警方將1名當地男子移送檢方，指控其在中部國際機場非法丟棄行李箱。警方稱，該名男子意識到手持行李箱太大無法攜帶上飛機，於是將箱內物品換另1個行李箱中，並丟棄原先的行李箱。

京都龍谷大學教授阿部大輔（Daisuke Abe）表示，其他國家遺棄行李箱的問題並不嚴重，遊客在日本會丟棄行李箱，可能是因為買行李箱相對便宜，公司部門必須攜手合作，建立一套允許遊客妥善處理行李箱的制度，以協助飯店、民宿和機場的減輕壓力。

