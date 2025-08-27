為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國拒絕川普邀請 不加入美俄裁減核武談判

    中國火箭軍2024年9月向太平洋海域，發射裝置啞彈的洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

    中國火箭軍2024年9月向太平洋海域，發射裝置啞彈的洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

    2025/08/27 21:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部發言人郭嘉坤27日表示，要求中國參與中美俄三方裁減核武談判「既不合理，也不現實」，明確拒絕美國總統川普日前與俄羅斯總統普廷在阿拉斯加峰會後提出的倡議。川普於25日表示，美俄正討論削減核武庫，並希望中國也能加入此過程。

    郭嘉坤強調，中國與美國在核武實力與核武政策上存在根本差異。「中國的核力量遠不能與美國相提並論，我們的核戰略與安全環境也完全不同。」他重申中國長期以來的核武政策：不首先使用核武器、將核武庫維持在國家安全所需的最低水平，以及不參與核軍備競賽。他指出，擁有最大核武庫的國家應承擔主要裁軍責任，美俄應率先大幅削減其核武。

    目前，美俄僅存的核武管制條約《新削減戰略武器條約》（New START）將於明年2月5日到期，但後續協議尚未達成，裁減核武前景充滿不確定性。根據斯德哥爾摩國際和平研究所數據，中國目前擁有的核彈頭數量約為600多枚，遠低於美國的5044枚與俄羅斯的5580枚，即便預計2035年增至1500枚，仍僅約為美俄現有規模的三分之一。

    此外，俄羅斯已表示，未來談判應納入英國與法國，使談判擴大為五國機制，進一步增加談判複雜性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播