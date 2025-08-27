韓國總統特使：北京要求對反中情緒採取措施

韓國總統特使朴炳錫（左）拜訪中國北京，轉交總統李在明寫給中國國家主席習近平的親筆信給中國外長王毅。（歐新社）

2025/08/27 22:05

〔中央社〕韓國總統特使朴炳錫昨天在北京表示，訪中期間見到的所有中方人士幾乎都高調提及韓國國內的反中情緒，並要求韓方對此採取措施；韓方則表明，有意對「脫離言論自由範圍的違規行為」予以管制。

據韓聯社報導，朴炳錫率領總統特使團24日展開為期4天的訪中行程，26日在北京的韓國大使館與韓媒記者團座談並介紹訪中成果。

朴炳錫說，如果不出意外的話，中國國家主席習近平將訪韓出席10月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

韓國2016年部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，韓國影視藝人和歌星被限制進入中國市場，儘管韓方多次要求，「限韓令」迄今未鬆綁。

據報導，朴炳錫表示，特使團請求中方「開放文創市場」，但解決有關問題還「存在眾多難關」。

他提到，特使團在訪中期間會見的所有中方人士幾乎都高調提及韓國國內反中情緒，並要求韓方對此採取措施。韓方表明有意對脫離言論自由範圍的違規行為予以管制。

朴炳錫補充說，中方持有針對有益健康的文化領域擴大交流的立場，然而他認為兩國對文化的理解和看法似乎存在較大差異，因此「文化開放需要更多的時間積累和相互理解」。

李在明25日在白宮與美國總統川普會談。

當被問及與中方會晤是否談及韓國政府在中美之間推行「平衡外交」，朴炳錫說，韓方表明中美關係穩定將有助於韓中關係發展。中方就此闡明了對中美關係的原則和立場，但未就韓美領導人會談表態。

據中國外交部官網，韓國中央日報記者今天下午在中國外交部例行記者會提問：韓國與中美兩國保持親密合作，同時也保持一定距離。在這種情況下，韓國總統李在明表示，韓國不能繼續走「安全靠美國、經濟靠中國」的路線，這個邏輯不可能再維持下去。這一表態引發廣泛關注。中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆說，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定與發展繁榮，這是中韓雙方的共識。「中韓關係發展源於雙方共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素影響」。

他說，中方對韓政策保持連續性、穩定性。希望韓方與中方相向而行，共同努力推動中韓戰略合作夥伴關係持續健康穩定發展。

韓國國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。李在明12日表示，類似事件有損韓國國家形象，要「徹底採取必要措施」，防止再次發生。他並要求相關單位，必要時應制定「制度性的補充對策」。

