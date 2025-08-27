與川普特使商討安全保證 烏克蘭代表團本週訪美

美國總統川普的特使魏科夫，本週將會見烏克蘭代表團。（法新社）

2025/08/27 20:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕知情人士透露，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）本週將會見烏克蘭代表團，討論為烏克蘭提供可能的安全保障相關事宜。

據透露，烏克蘭代表團將包括總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），以及國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）等人。

匿名人士表示，烏克蘭官員此次訪美行程的議程，可能聚焦於安全保證，以及澤倫斯基與俄羅斯總統普廷之間，未來可能的雙邊會晤。

烏克蘭代表團此次訪美的背景，是澤倫斯基18日在白宮與美國總統川普，以及歐洲領袖舉行的高峰會。隨著川普推動基輔與莫斯科達成結束戰爭的協議，烏克蘭的支持者則專注於研商為烏國提供安全保障，以確保任何與莫斯科達成的和平協議能夠真正維持。

儘管川普本月稍早曾在阿拉斯加與普廷會晤，但他試圖推動烏克蘭停戰的努力仍未見成效。隨著莫斯科持續對烏克蘭發動攻擊，川普正試圖推動俄烏領袖直接會面。

白宮曾表示，普廷已同意與澤倫斯基會面，並且正在規劃之中，但克里姆林宮並未確認有此承諾。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫上週在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，普廷願意在「議程確定後」與澤倫斯基會面，但「這個議程根本尚未準備好」。

魏科夫26日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他認為普廷希望結束戰爭，並已試圖展現誠意交涉，「我們每天都跟俄羅斯談」。

川普26日則警告，如果普廷不與澤倫斯基談判結束這場衝突，將面臨「經濟戰」，並聲稱莫斯科恐將面臨「非常嚴重」的後果，「這對俄羅斯會非常不利，而我不希望這樣。」

澤倫斯基26日晚間在例行視訊談話中宣布，烏克蘭將展開新的外交努力，與可能舉辦俄烏和談的國家聯繫，潛在地點可能包括土耳其、波斯灣國家，或部分歐洲國家。他也重申，已準備好與普廷會面。

