為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與川普特使商討安全保證 烏克蘭代表團本週訪美

    美國總統川普的特使魏科夫，本週將會見烏克蘭代表團。（法新社）

    美國總統川普的特使魏科夫，本週將會見烏克蘭代表團。（法新社）

    2025/08/27 20:57

    〔國際新聞中心／綜合報導〕知情人士透露，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）本週將會見烏克蘭代表團，討論為烏克蘭提供可能的安全保障相關事宜。

    據透露，烏克蘭代表團將包括總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），以及國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）等人。

    匿名人士表示，烏克蘭官員此次訪美行程的議程，可能聚焦於安全保證，以及澤倫斯基與俄羅斯總統普廷之間，未來可能的雙邊會晤。

    烏克蘭代表團此次訪美的背景，是澤倫斯基18日在白宮與美國總統川普，以及歐洲領袖舉行的高峰會。隨著川普推動基輔與莫斯科達成結束戰爭的協議，烏克蘭的支持者則專注於研商為烏國提供安全保障，以確保任何與莫斯科達成的和平協議能夠真正維持。

    儘管川普本月稍早曾在阿拉斯加與普廷會晤，但他試圖推動烏克蘭停戰的努力仍未見成效。隨著莫斯科持續對烏克蘭發動攻擊，川普正試圖推動俄烏領袖直接會面。

    白宮曾表示，普廷已同意與澤倫斯基會面，並且正在規劃之中，但克里姆林宮並未確認有此承諾。

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫上週在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，普廷願意在「議程確定後」與澤倫斯基會面，但「這個議程根本尚未準備好」。

    魏科夫26日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他認為普廷希望結束戰爭，並已試圖展現誠意交涉，「我們每天都跟俄羅斯談」。

    川普26日則警告，如果普廷不與澤倫斯基談判結束這場衝突，將面臨「經濟戰」，並聲稱莫斯科恐將面臨「非常嚴重」的後果，「這對俄羅斯會非常不利，而我不希望這樣。」

    澤倫斯基26日晚間在例行視訊談話中宣布，烏克蘭將展開新的外交努力，與可能舉辦俄烏和談的國家聯繫，潛在地點可能包括土耳其、波斯灣國家，或部分歐洲國家。他也重申，已準備好與普廷會面。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播