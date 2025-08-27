為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    俄中兩國潛艦攜手 ! 首次在亞太進行水下聯合巡邏

    中國人民解放軍094A型核潛艦檔案照。（路透）

    中國人民解放軍094A型核潛艦檔案照。（路透）

    2025/08/27 20:51

    〔國際新聞中心／綜合報導〕根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）與路透引述俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯太平洋艦隊新聞處27日宣布，俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區展開聯合水下巡邏，標誌著兩國海上戰略合作邁入新階段。

    此次歷史性聯合巡邏於8月初啟動，緊接在俄中「海上聯合-2025」大規模海上演習落幕後展開，旨在深化兩軍交流與國防合作。隨後，俄羅斯太平洋艦隊的「沃爾霍夫」號（B-260）柴電潛與中國海軍一艘先進柴電潛艦組成水下編隊，按既定計畫在日本海及東海海域執行聯合巡邏任務。目前，參與行動的潛艦已順利完成任務並返回各自基地。

    其中，「沃爾霍夫」號已於27日抵達符拉迪沃斯托克（海參威）的太平洋艦隊母港，其艦員在此次行動中，累計航行超過2000海里。

    俄方強調，本次聯合巡邏是計劃內的年度合作項目，不針對任何第三方，主要目標在於加強兩國海軍間的戰術協同與互信，共同維護亞太地區的和平穩定。任務內容包括監控關鍵海域態勢、保護兩國海上經濟設施安全，以及按傳統進行水下機動與協同演練。

    為保障此次首次水下聯合行動，俄方派出「轟鳴」號護衛艦與「福季·克雷洛夫」號救援拖船提供水面支援。

    值得注意的是，俄中海軍的聯合行動已趨常態化。自2021年起，兩國已在亞太地區定期舉行水面艦艇聯合巡邏。今年稍早的「海上聯合-2025」演習後，俄方「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦、中方「紹興」號驅逐艦及「千島湖」號綜合補給艦亦組成編隊，赴太平洋相關海域執行第6次海上聯合巡航。分析指出，此類演習與巡邏雖屬防禦性質，但頻繁的高強度合作，無疑是對美國及其盟友，在印太地區日益增強的軍事部署所作出的戰略回應，展現了兩國深化戰略合作的決心。

