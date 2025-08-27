德國將成立常設國家安全會議 加強中長期安全規劃

德國梅爾茨政府27日同意成立常設的國家安全會議，俾使更好地規劃中長期的安全需求。（法新社）

2025/08/27 19:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國政府27日同意成立常設的國家安全會議（National Security Council），取代現有的聯邦安全會議（Federal Security Council）與安全內閣（Security Cabinet），俾使更好地規劃中長期的安全需求。

這個新機構是總理梅爾茨（Friedrich Merz）的核心承諾之一，反映出在後冷戰時期的相對和平年代，德國在安全政策上逐漸失去重心的共識。

請繼續往下閱讀...

新成立的國安會將由梅爾茨擔任主席，財政部長為副主席，固定成員包括外交、內政、司法、經濟、國防、發展及數位化部長等人。此外，各邦代表、盟國代表或學術專家，也可視情況臨時加入。

國安會將設有常設幕僚團隊，辦公地點位於梅爾茨辦公室，職責是因應即時威脅，並規劃未來潛在風險。

德國是最新一個依照美國國家安全會議模式，建立中央安全決策機構的國家，英國則早在2010年便已跟進。

德國國際與安全事務研究所（SWP）所長邁爾（Stefan Mair）表示，「早就該這麼做了」，此舉的價值不在於最後做出的決策，而在於確保各部會對安全形勢有一致性的認知。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，讓德國措手不及，由於天然氣儲備不足，迫使柏林將整個能源基礎設施徹底轉離俄國。這場入侵引發德國政策圈深刻反思，許多人批評歷屆政府自1991年蘇聯解體以來，放任德國武裝部隊逐步縮減。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法