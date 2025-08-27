川普推動駐韓美軍在台海危機中更具彈性 李在明抗拒表態

南韓總統李在明結束訪問日美之行返回國門。（歐新社）

2025/08/27 18:59

〔國際新聞中心 ／綜合報導〕香港《南華早報》27日報導，南韓總統李在明在白宮會見美國總統川普時，針對美方要求讓駐韓美軍提高「靈活性」，使美軍在台海危機中更具彈性的棘手議題雖然被邊緣化，但專家說，未來他可能持續被要求做出更明確的立場。

李在明在飛往華盛頓與川普舉行首次峰會的專機上告訴記者，很難同意美國對駐韓美軍「戰略靈活性」的要求。他說，「確實如此」，美國提出了對駐韓美軍「靈活性」的要求，但「這不是我們能輕易同意的問題」。但李在明也認為，從南韓角度來看，的確有必要就駐韓美軍未來導向的戰略轉型進行討論。

首爾韓國外國語大學教授康俊永（Kang Jun-young，音譯）說，儘管南韓政府同意「現代化」同盟的整體架構，但也擔心在北韓核問題未解決、威脅持續存在的背景下，可能出現軍事與戰略上的真空。康俊永說：「這就是為什麼他們對戰略性地運用駐韓美軍表達困難……當然，駐韓美軍是美軍，美國可以隨意使用。但首爾說，朝鮮半島的安全局勢也同樣嚴峻。」

自川普1月就職以來，川普政府試圖將2.85萬名駐韓美軍「現代化」，賦予其更大的靈活性，把焦點從北韓轉向遏制北京戰略，並可能在台海潛在危機中動員。

雖然預計將是川普與李在明峰會的重點議程，但兩人在25日會晤時，此議題被邊緣化。川普在峰會期間回答媒體提問時，被問及華府是否會減少駐韓部隊人數以獲得更大戰略靈活性，他說「現在不想談這個」。他說，南韓和美國是「朋友」，在軍事上擁有「非常好的關係」。

然而，康俊永說，峰會既未發表聯合聲明，也未舉行記者會或達成協議，因此駐韓美軍的未來仍存在疑問。他說，「川普偏好由上而下的方式」，因此實際的討論才剛開始，「戰略靈活性、國防成本分擔、增加國防支出，以及中國最感興趣的台海危機問題-這些議題雖未浮上檯面，但我認為美韓之間將持續討論」。

最值得注意的是，川普任命柯伯吉為國防部政策次長，使其成為五角大廈第三號人物，負責制定國家安全與國防政策。柯伯吉先前曾呼籲集中美國軍事資源，對抗北京在印太地區的崛起，並主張駐韓美軍的焦點應從平壤轉向北京，同時質疑平壤會放棄核武器，或現有美軍能否應對台海危機。他曾說，駐韓美軍「不應被北韓問題綁架」，首爾必須承擔防衛自身的主要責任；美國應聚焦中國，並防衛南韓免受中國威脅。

本月，駐韓美軍司令布朗森也呼應了這一政策。他在記者會上說，「同盟現代化」的嘗試反映了「世界已經改變」的共識，威脅不僅來自北韓，也來自俄羅斯和中國。布朗森說：「對南韓的要求是，要更強化對抗北韓的能力-當我們現代化同盟時，就能有靈活性去做其他事情。」

25日晚間，李在明在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的演講中說，首爾將增加國防預算，為尖端科技和軍事裝備的戰爭做準備。他還說，過去南韓依賴美國保障安全、依賴中國發展經濟的「安美經中」立場已不可行，因為華府與北京之間的競爭已變得激烈。

前美國外交官哈格德分析，李在明推動軍事現代化不必然直接針對中國或北韓，但更強大的軍力將強化首爾在地區的作用與嚇阻能力。梨花女子大學教授朴元根（Park Won-gon，譯音）指出，美韓同盟現代化包含兩方向：一是由南韓主導半島防衛，美國提供支援；二是擴大駐韓美軍角色以遏制中國，後者首爾難以完全阻擋。

朴元根說，美國可能要求南韓更積極參與與日本及美軍的整合防空反飛彈系統（IAMD），以遏止解放軍在台海的行動。雖然日本已在沖繩部署大量飛彈，南韓仍無同等部署。

倫敦國王學院教授帕爾多則認為，李在明沒有立即同意美方要求，為未來談判保留空間，也使首爾能更公開討論中國敏感議題與美日韓三邊合作。他預計，美韓在戰略靈活性與同盟角色調整上的討論，將長期持續下去。

