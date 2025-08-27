澤倫斯基：是時候該舉辦領袖峰會喬烏克蘭安保了

包括芬蘭總統史塔布（中）在內的多位歐洲領袖18日陪同烏克蘭總統澤倫斯基（左）前往白宮，與美國總統川普（右）就結束烏克蘭戰爭舉行會談。（路透）

2025/08/27 18:17

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基27日說，現在是挺烏各國領袖會商以確定烏克蘭安全保障的細節的時候了。

澤倫斯基在X發文說，挺烏團隊刻正積極就為烏克蘭建立強力的多邊安全保障架構做準備，所有人，包括歐洲、美國以及支持軍援烏克蘭的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）中的其他夥伴，都將參與其中。

不同層級的各軍事指揮官、各國國防部長與各安全顧問，都正在為烏克蘭未來安全的組成要素做準備，並正在加速制定具體細節。「現在已是組織安排各國領導人討論以確定（烏克蘭安保的）關鍵優先項目與時間表的時候了。」

澤倫斯基還提及與美國的關係的重要性，應確保與美關係有最大實質意義；他也批評俄羅斯仍持續攻擊烏國城鄉，對俄烏和談與未來進一步發展發出負面訊號；他還強調必須施壓俄羅斯，因為俄羅斯只有在受到壓力時才會做出回應，與採取實際措施。

澤倫斯基在發文中也提到與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）通話，以協調彼此立場；他稱兩人通話非常良好、感謝對方的建言，以及歡迎史塔布訪問烏克蘭。

史塔布此前曾與其他歐洲領袖陪同澤倫斯基前往白宮，與剛見過俄羅斯總統普廷的美國總統川普會面。25日，史塔布說，並不看好舉行「普澤會」或烏、俄、美三國總統會談。

此外，芬蘭26日證實不會參與北約組織（NATO）主導的「烏克蘭優先需求清單」（Priority Ukraine Requirements List，PURL）倡議，即烏克蘭提出所需武器的優先順序清單，由北約祕書長呂特（Mark Rutte）進行內部協商，再決定由哪個北約成員國捐贈武器或支付採購美國武器的費用。

