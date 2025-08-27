人類「出非洲記」關鍵線索! 180萬年前人類下巴歐亞大陸出土

圖為在喬治亞德馬尼西（Dmanisi）考古遺址發現的180萬年前直立人（Homo erectus）下額骨（下）。（路透社檔案照）

2025/08/27 17:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕喬治亞（南高加索黑海沿岸）的考古學家，近日挖掘出一塊180萬年前的早期人類下顎骨，他們表示，這將揭示史前人類在歐亞大陸一些最早的定居點之謎。根據路透報導，這項在奧羅茲馬尼（Orozmani）遺址的發現，是迄今在非洲以外地區所出土的最古老早期人類遺骸之一。

解密直立人遷徙路徑

這塊下顎骨的出土地點，位於喬治亞首都提比里斯西南約100公里處，鄰近曾發現180萬年前人類頭骨的知名德馬尼西（Dmanisi）遺址。科學家相信，這個被稱為直立人（Homo erectus）的狩獵採集者物種，大約在200萬年前開始遷徙，而奧羅茲馬尼的發現，為這段人類的「出非洲記」提供了關鍵線索。

提比里斯伊利亞州立大學石器時代考古學教授比茲納什維利（Giorgi Bidzinashvili）表示：「對奧羅茲馬尼早期人類與動物化石遺骸的研究，將使我們能確定歐亞大陸首批拓殖者的生活方式。」在此次的挖掘中，考古學家還發現了劍齒虎、大象、狼、鹿與長頸鹿等動物化石，以及一批石器。

科學家指出，透過對下顎骨與動物化石的深入研究，可以解答早期人類離開非洲後的演化關鍵問題，包括他們的飲食內容以及當時的氣候狀況。挖掘現場的豐富性，讓參與者驚喜連連。一名美國羅德島大學的人類學畢業生亞歷山大（Miles Alexandre）說：「我（來挖掘的）第二天，就找到了一塊漂亮的小踝骨。你往下挖個5公分…就很有可能找到東西。」

