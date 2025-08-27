轉貼音檔判43年！泰國嬤關8年特赦重獲自由

因「侮辱王室罪」遭判重刑的泰國婦女安差（Anchan Preelert），27日因泰王生日特赦，於曼谷獲釋後向支持者致意。（法新社）

2025/08/27 17:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名因「侮辱王室罪」而遭判泰國史上最重刑期之一的婦女，在服刑約8年後，27日因泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）生日特赦而重獲自由。根據法新社報導，現年69歲的安差（Anchan Preelert）在2021年因轉貼批評君主制的音檔，而被判處43年徒刑。

轉貼音檔遭判87年 認罪減半

安差曾是一名公務員，她在YouTube上分享了一個批評王室的地下播客主持人音檔。由於她共發布了29次，根據泰國嚴苛的法律，每一次都被視為獨立罪行，因此她面臨29項「冒犯君主罪」 （lese-majeste）指控。法院最初判處她87年徒刑，但因她認罪而將刑期減半至43年。

安差於2015年在當時的軍政府統治下首次被捕，至今已在獄中度過約8年。27日上午，她與其他84名受刑人一同走出曼谷的中央女子監獄，身穿白色T恤與紫色圍巾，向給她獻花的支持者鞠躬致意。她告訴記者：「我在裡面待了8年…對我來說，這是一種苦澀的感覺。」

泰國的「冒犯君主罪」、即刑法第112條，保護國王及其家人免受任何批評，每項罪名最高可判處15年徒刑。人權組織與批評者指出，該法已被過度使用，且解釋過於寬泛，扼殺了合法的辯論。根據「泰國人權律師組織」統計，過去5年內，已有超過280人因此法而遭起訴。

