    5年抓了280人！泰國「112條」成政治打壓工具

    泰國女子安差因冒犯君主罪被判入獄43年。今（27）日她由於慶祝國王生日的集體赦免而重獲自由。（法新社）

    泰國女子安差因冒犯君主罪被判入獄43年。今（27）日她由於慶祝國王生日的集體赦免而重獲自由。（法新社）

    2025/08/27 17:00

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國27日因泰王生日特赦，釋放了因「冒犯君主罪」而遭判重刑的婦女安差（Anchan Preelert）。此案再次讓泰國極具爭議性的刑法第112條——即「冒犯君主罪」（lese-majeste），成為國際人權組織關注的焦點。

    根據法新社分析，泰國的「冒犯君主罪」旨在保護國王及其家人免受任何形式的批評，是全球最嚴苛的同類法律之一。法律規定，任何單獨的冒犯行為，最高均可判處15年有期徒刑。批評者與人權組織長期以來不斷指出，該法律的解釋被無限擴大，且遭到濫用，已嚴重扼殺了泰國國內任何合法的公共辯論空間。

    此法最令人畏懼之處，在於其罪名可以無限疊加計算。以此次獲釋的安差為例，她僅因在網路上轉貼了29次批評王室的音檔，就被認定犯下29次獨立的罪行。法院因此對她最初判處了高達87年的徒刑（29次 x 3年），後因其認罪才減半為43年。另一名網路賣家 Mongkol Thirakot，更在2024年因多篇臉書貼文，遭判處至少50年的刑期。

    根據「泰國人權律師組織」統計，在過去5年內，已有超過280人因刑法112條而遭到起訴。尤其是在2020年由學生發起的大規模街頭示威後，檢控案件數量更是急遽飆升。當時，部分抗議活動對泰王提出了前所未有的公開批評，隨後當局便開始大規模地運用此法條，來鎮壓與日俱增的反對聲浪。

