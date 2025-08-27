為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戰鬥民族機上暴走！女被告知禁用手機 連環拳暴打2空姐畫面曝

    9歲俄國女子搭機途中不滿被制止使用手機，攻擊2名女空服員，被制伏後還狂笑。（圖擷取自@Eva_CZ1 社群平台「X」，本報合成）

    9歲俄國女子搭機途中不滿被制止使用手機，攻擊2名女空服員，被制伏後還狂笑。（圖擷取自@Eva_CZ1 社群平台「X」，本報合成）

    2025/08/27 18:45

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯廉航勝利航空（Pobeda Airlines）近日發生暴力攻擊事件，39歲俄國女子搭機途中不滿空服員制止用手機，攻擊2名空姐，其中1人痛到當場淚崩，其他乘客見狀上前阻止，驚悚場面在網上曝光引發熱議。

    綜合外媒報導，事件發生在23日，勝利航空從新西伯利亞（Novosibirsk）出發的航班起飛不到10分鐘，就發生乘客攻擊空服人員。客機監視器與目睹乘客拍攝的影片畫面顯示，紅髮女子被空服人員告知飛行途中不得使用手機，情緒躁動爆發爭執。

    這名女子將空服員給她的機上行為規範文件當場揉成紙團，砸向對方臉部，隨後整個人失控暴走，朝空服人員頭部與臉部猛力揮拳。根據目擊者指出，女子連續出手重擊空服員至少5次，其中1人當場被打到流淚，周圍乘客驚慌，所幸有好幾天衝上前制伏暴走女子，合力拉開。

    施暴女子被制伏後竟當場放聲狂笑，神情毫無悔意，氣氛一度十分緊繃，機組人員為確保飛行安全，將女子綑綁固定在座位上，在客機抵達莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport）後，讓警方登機將她逮捕。根據俄羅斯內政部說法，女子行為已觸犯「輕微流氓行為」（petty hooliganism）等罪名。

    報導指出，「輕微流氓行為」在俄羅斯法規中的定義，是指對社會公共秩序構成高度不敬的行為，最高可能面臨罰款或短期拘役，目前警方正在持續調查事發過程；這起事件也引發各界對於「飛航安全」、「機上人員保障」等議題關注。另外，被攻擊的空服員雖然並未當場接受醫療治療，但已經依法提交正式報告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播