戰鬥民族機上暴走！女被告知禁用手機 連環拳暴打2空姐畫面曝

9歲俄國女子搭機途中不滿被制止使用手機，攻擊2名女空服員，被制伏後還狂笑。（圖擷取自@Eva_CZ1 社群平台「X」，本報合成）

2025/08/27 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯廉航勝利航空（Pobeda Airlines）近日發生暴力攻擊事件，39歲俄國女子搭機途中不滿空服員制止用手機，攻擊2名空姐，其中1人痛到當場淚崩，其他乘客見狀上前阻止，驚悚場面在網上曝光引發熱議。

綜合外媒報導，事件發生在23日，勝利航空從新西伯利亞（Novosibirsk）出發的航班起飛不到10分鐘，就發生乘客攻擊空服人員。客機監視器與目睹乘客拍攝的影片畫面顯示，紅髮女子被空服人員告知飛行途中不得使用手機，情緒躁動爆發爭執。

這名女子將空服員給她的機上行為規範文件當場揉成紙團，砸向對方臉部，隨後整個人失控暴走，朝空服人員頭部與臉部猛力揮拳。根據目擊者指出，女子連續出手重擊空服員至少5次，其中1人當場被打到流淚，周圍乘客驚慌，所幸有好幾天衝上前制伏暴走女子，合力拉開。

施暴女子被制伏後竟當場放聲狂笑，神情毫無悔意，氣氛一度十分緊繃，機組人員為確保飛行安全，將女子綑綁固定在座位上，在客機抵達莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport）後，讓警方登機將她逮捕。根據俄羅斯內政部說法，女子行為已觸犯「輕微流氓行為」（petty hooliganism）等罪名。

報導指出，「輕微流氓行為」在俄羅斯法規中的定義，是指對社會公共秩序構成高度不敬的行為，最高可能面臨罰款或短期拘役，目前警方正在持續調查事發過程；這起事件也引發各界對於「飛航安全」、「機上人員保障」等議題關注。另外，被攻擊的空服員雖然並未當場接受醫療治療，但已經依法提交正式報告。

????????‍♀️???? Letušky byly zbitý! Zuřivá cestující způsobila peklo na letu "Pobedy"!



Let "Pobedy" Novosibirsk-Moskva se proměnil v opravdový noční můru pro posádku. Už 7 minut po vzletu jedna z cestujících způsobila výtržnost a vyděsila ostatní. pic.twitter.com/P25CnvQTls — Eva ????????❤️????????❤️ （@Eva_CZ1） August 24, 2025

✈️Crazy scene on a Russian flight:



On the Novosibirsk–Moscow route, an aggressive woman violently attacked the flight attendants



Right after takeoff on a Pobeda Boeing 737, she scared passengers, demanded the phone the crew was filming on — and then launched into a fight.



In… pic.twitter.com/mtP5oTqdHb — NEXTA （@nexta_tv） August 24, 2025

