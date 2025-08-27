日韓峰會好尷尬！ 水下驚見「二戰韓工骸骨」

圖為8月25日於日本南部山口縣宇部市長生礦坑所尋獲的骸骨。（美聯社）

2025/08/27 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本警方27日證實，日前於1座二戰時期的礦坑尋獲的一批骨骸，確為人類遺骸。根據《美聯社》報導，1個協助搜索的日本公民團體確信，這些遺骸屬於1942年1場礦災中喪生的約180名勞工，其中絕大多數是來自朝鮮半島的強徵工。

本週，韓國潛水員在位於日本西部山口縣的「長生礦坑」（Chosei Mine）舊址，發現了3塊骸骨與1具頭骨。協助此次搜索的日本公民團體「刻畫會」（Kizamu Kai）表示，這次的發現，對於他們尋找當年礦坑坍塌事故中，136名韓籍強徵工與47名日本工人的其餘遺骸，是一項重大的鼓舞。該團體代表井上洋子在尋獲骸骨後表示：「我一直在等待這一天。」

日韓峰會後的諷刺發現

這批骸骨的出土，時機點極為諷刺。就在幾天前，日本首相石破茂與韓國總統李在明，才剛在東京舉行了1場峰會，高唱兩國友好合作，並刻意迴避了歷史爭議問題。

歷史學家指出，二戰前後，日本曾利用數十萬名朝鮮半島勞工，其中許多人是被強行帶至日本的礦山與工廠，以彌補因多數成年男性被送上戰場所造成的勞動力短缺。

儘管日本首相石破茂今年稍早曾對安全搜尋遺骸的可能性表達關切，但負責二戰遺骸的日本厚生勞動省，卻一直不願為「刻畫會」的搜索行動提供資金。日本政府長期以來對處理戰時暴行，包括「慰安婦」與強徵工等問題，始終維持消極態度，並堅稱所有戰時賠償問題，皆已在1965年的日韓關係正常化條約中解決。

