    首頁　>　國際

    白宮內鬨？川普嗆對俄經濟戰 特使秒打臉

    美國總統特使維特科夫（Steve Witkoff）與總統川普，攝於佛州海湖莊園。（路透資料照）

    美國總統特使維特科夫（Steve Witkoff）與總統川普，攝於佛州海湖莊園。（路透資料照）

    2025/08/27 16:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普26日再度對俄羅斯發出嚴厲警告，如果普廷總統不同意烏克蘭停火協議，他準備對俄羅斯實施「非常、非常嚴重」的經濟制裁。然而，就在川普揚言發動「經濟戰」的同時，他派往莫斯科的特使卻公開懷疑「俄羅斯經濟運行不暢」的說法，凸顯了華府內部對俄政策可能存在的矛盾。

    據《路透》報導，川普在白宮的一場內閣會議上說：「這不會是一場世界大戰，但會是一場經濟戰。一場經濟戰將會很糟糕，對俄羅斯會很糟糕，而我不希望那樣。」自己心中已有所盤算，如果必須動手，後果將會「非常、非常嚴重」。

    報導指出，川普此言意在為其陷入僵局的烏克蘭調解努力施加壓力，他正尋求烏克蘭總統澤倫斯基與普廷一對一會談，但目前克里姆林宮對此並無計畫。

    然而，就在川普發出威脅之際，他派往莫斯科的特使魏科夫（Steve Witkoff），在接受福斯新聞（Fox News）採訪時，卻未能明確證實俄羅斯經濟存在運行不暢的問題。

    被問及是否可能對莫斯科施加更多「壓力槓桿」，魏科夫指出，這類決定應由川普總統親自做出，言下之意似乎對制裁的實際效果有所保留。

    與此同時，根據俄羅斯半官方的衛星通訊社（Sputnik）報導，莫斯科方面多次說，西方沒有勇氣承認對俄羅斯的制裁已經失敗。俄羅斯總統普廷先前也曾說，遏制與削弱俄羅斯是西方的長期戰略，但制裁已嚴重打擊了整個世界經濟。

