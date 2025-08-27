為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國總理白胡政府岌岌可危 逾6成民眾盼解散國會重新大選

    法國總理白胡的政府恐在下月的國會信任投票中被趕下台。圖為白胡25日在有關法國2026年預算的記者會上發言。（路透）

    法國總理白胡的政府恐在下月的國會信任投票中被趕下台。圖為白胡25日在有關法國2026年預算的記者會上發言。（路透）

    2025/08/27 15:55

    〔編譯張沛元／綜合報導〕根據27日公布、法國LCI電視台委託公眾意見機構（Ifop）所做的民調，值此法國總理白胡（Francois Bayrou）即將面對國會不信任案投票、其政府恐因未能在投票中過關而垮台前夕，約63%的法國民眾希望解散國會，重新舉行大選。

    該民調是在26日透過線上進行，受訪人數1000人。

    為爭取國會支持其所提出的撙節措施以便降低激增的法國公債，白胡日前請求法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求國會在9月8日召開臨時會。

    但此形同對白胡進行信任投票的表決實屬險招，恐導致白胡領導的少數政府被趕下台；法國3大主要反對黨已放話，不會支持白胡的計畫。政治動盪也影響法國股市與債市。

    只有馬克宏有權決定解散國會，但Ifop的民調結果顯示，51%的受訪者認為，馬克宏不會解散國會。根據了解，倘若白胡在信任投票中失利，馬克宏的替代方案是籌組新政府，而非解散國會重新選舉。

    中間派領袖白胡去年12月被馬克宏任命為新任總理，接替只做了3個月的就被國會通過不信任動議趕下台的巴尼耶（Michel Barnier）。巴尼耶內閣因撙節預算案遭杯葛而瓦解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播