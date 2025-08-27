法國總理白胡政府岌岌可危 逾6成民眾盼解散國會重新大選

法國總理白胡的政府恐在下月的國會信任投票中被趕下台。圖為白胡25日在有關法國2026年預算的記者會上發言。（路透）

2025/08/27 15:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據27日公布、法國LCI電視台委託公眾意見機構（Ifop）所做的民調，值此法國總理白胡（Francois Bayrou）即將面對國會不信任案投票、其政府恐因未能在投票中過關而垮台前夕，約63%的法國民眾希望解散國會，重新舉行大選。

該民調是在26日透過線上進行，受訪人數1000人。

為爭取國會支持其所提出的撙節措施以便降低激增的法國公債，白胡日前請求法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求國會在9月8日召開臨時會。

但此形同對白胡進行信任投票的表決實屬險招，恐導致白胡領導的少數政府被趕下台；法國3大主要反對黨已放話，不會支持白胡的計畫。政治動盪也影響法國股市與債市。

只有馬克宏有權決定解散國會，但Ifop的民調結果顯示，51%的受訪者認為，馬克宏不會解散國會。根據了解，倘若白胡在信任投票中失利，馬克宏的替代方案是籌組新政府，而非解散國會重新選舉。

中間派領袖白胡去年12月被馬克宏任命為新任總理，接替只做了3個月的就被國會通過不信任動議趕下台的巴尼耶（Michel Barnier）。巴尼耶內閣因撙節預算案遭杯葛而瓦解。

