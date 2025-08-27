公開信批川普 美聯邦緊急事故管理總署數員工遭停職

美國媒體報導，川普政府今天暫停聯邦緊急事故管理總署（FEMA）數名員工的職務，原因是他們公開表達對川普執政下該機構行事風格的不滿。（美聯社）

2025/08/27 15:19

〔中央社〕美國媒體報導，川普政府今天暫停聯邦緊急事故管理總署（FEMA）數名員工的職務，原因是他們公開表達對川普執政下該機構行事風格的不滿。

法新社報導，在昨天颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）20週年紀念日發出的公開信中，180名現任和前任員工表示，川普政府實施的預算削減、人事決定等改革措施，可能會使聯邦緊急事故管理總署因應2005年卡崔娜風災時飽受批評的局面重演。

在這180人之中，有36人簽了名，其他則因擔心遭到報復並未具名。

「紐約時報」（The New York Times）今晚報導，檢視電子郵件後發現，「約有30名」員工被停職。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這些電子郵件通知聯邦緊急事故管理總署員工，他們將立即進入行政休假，「不上班，但繼續領取工資和福利」。

川普今年1月重返白宮後，就表示他希望廢除聯邦緊急事故管理總署，讓各州「自行解決問題」。

2005年8月下旬，卡崔娜颶風侵襲美國南部墨西哥灣沿岸，導致路易斯安那州紐奧良市發生災難性的洪災。這場風災造成1000多人死亡，經濟損失超過1000億美元。

聯邦政府對這場風災的回應，因溝通混亂和延誤援助受災戶而遭到砲轟。

隔年，國會通過卡崔娜颶風後緊急管理改革法案（Post-Katrina Emergency Management Reform Act），以改善自然災害的應對措施。

昨天發出的公開信請求國會將聯邦緊急事故管理總署打造為內閣級的獨立機構，並採取措施保護其免受「政治動機解僱」的影響，此外還提出了其他建議。

信中指出，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）所推行的支出限制，削弱了「聯邦緊急事故管理總署迅速執行任務的權限和能力」。

