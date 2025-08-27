摳門中國廉航「A錢奇招」 乘客怒控：強迫推銷牟利

網傳中國春秋航空客機內白煙瀰漫的畫面引發「冷氣賣毯」爭議，官方稱此為正常的冷凝水汽現象。（翻攝自微博）

2025/08/27 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廉價航空春秋航空近日爆出離譜爭議，網上瘋傳其客機內冷氣開得過量，導致機艙內白煙瀰漫，乘客飽受寒冷之苦，而其目的竟是為了推銷毛毯牟利。根據中媒《羊城晚報》報導，儘管春秋航空官方急忙出面「闢謠」，但相關指控已在中國網路上引爆民怨，更讓外界再次聚焦其長期以來備受詬病的「摳門」商業模式。

乘客怒控：刻意開冷氣硬銷毛毯

引爆此次爭議的，是一段在中國社交媒體上瘋傳的影片。畫面顯示，春秋航空的機艙內，空調出風口不斷噴出大量白色濃霧，導致整個客艙霧氣濛濛，乘客形容體感溫度極低。爆料網友直指，這是春秋航空為了賺錢的「A錢奇招」，故意將客艙溫度調得極低，迫使不堪寒冷的乘客掏錢購買毛毯。有乘客留言怒控，雖然體感溫度很主觀，但看到毛毯需要單獨付費，「難免容易多想」。

請繼續往下閱讀...

面對排山倒海的質疑，春秋航空官方微博隨即發文，試圖為其「冷氣賣毯」的指控降溫。官方辯稱，影片中顯示的白霧，只是夏季客艙內的潮濕空氣與空調乾冷空氣相遇後，所形成的「正常冷凝水汽現象」，是一種常見的物理反應，飛機起飛後就會消失。春秋航空更聲稱，公司嚴格按照要求設定溫度，不存在故意調低溫度販賣毛毯的情況。

劣評如潮？摳門行徑引爆民怨

然而，春秋航空的說法顯然難以平息眾怒。長期以來，該公司為了極致壓縮成本，其服務品質早已劣評如潮。包括座椅間距狹窄且無法調整、取消免費餐飲與行李託運，甚至連機上飲水都可能需要付費，種種「摳門」行徑引爆民怨。許多網友認為，正是因為這些根深柢固的負面印象，才讓「冷氣賣毯」的指控顯得格外真實可信，並獲得了廣泛的情緒共鳴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法