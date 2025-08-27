為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    摳門中國廉航「A錢奇招」 乘客怒控：強迫推銷牟利

    網傳中國春秋航空客機內白煙瀰漫的畫面引發「冷氣賣毯」爭議，官方稱此為正常的冷凝水汽現象。（翻攝自微博）

    網傳中國春秋航空客機內白煙瀰漫的畫面引發「冷氣賣毯」爭議，官方稱此為正常的冷凝水汽現象。（翻攝自微博）

    2025/08/27 15:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廉價航空春秋航空近日爆出離譜爭議，網上瘋傳其客機內冷氣開得過量，導致機艙內白煙瀰漫，乘客飽受寒冷之苦，而其目的竟是為了推銷毛毯牟利。根據中媒《羊城晚報》報導，儘管春秋航空官方急忙出面「闢謠」，但相關指控已在中國網路上引爆民怨，更讓外界再次聚焦其長期以來備受詬病的「摳門」商業模式。

    乘客怒控：刻意開冷氣硬銷毛毯

    引爆此次爭議的，是一段在中國社交媒體上瘋傳的影片。畫面顯示，春秋航空的機艙內，空調出風口不斷噴出大量白色濃霧，導致整個客艙霧氣濛濛，乘客形容體感溫度極低。爆料網友直指，這是春秋航空為了賺錢的「A錢奇招」，故意將客艙溫度調得極低，迫使不堪寒冷的乘客掏錢購買毛毯。有乘客留言怒控，雖然體感溫度很主觀，但看到毛毯需要單獨付費，「難免容易多想」。

    面對排山倒海的質疑，春秋航空官方微博隨即發文，試圖為其「冷氣賣毯」的指控降溫。官方辯稱，影片中顯示的白霧，只是夏季客艙內的潮濕空氣與空調乾冷空氣相遇後，所形成的「正常冷凝水汽現象」，是一種常見的物理反應，飛機起飛後就會消失。春秋航空更聲稱，公司嚴格按照要求設定溫度，不存在故意調低溫度販賣毛毯的情況。

    劣評如潮？摳門行徑引爆民怨

    然而，春秋航空的說法顯然難以平息眾怒。長期以來，該公司為了極致壓縮成本，其服務品質早已劣評如潮。包括座椅間距狹窄且無法調整、取消免費餐飲與行李託運，甚至連機上飲水都可能需要付費，種種「摳門」行徑引爆民怨。許多網友認為，正是因為這些根深柢固的負面印象，才讓「冷氣賣毯」的指控顯得格外真實可信，並獲得了廣泛的情緒共鳴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播