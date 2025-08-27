為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    黛妃33年前「時空膠囊」開箱！ 驚見凱莉米洛CD

    黛妃時空膠囊中，封存了澳洲流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）於1990年發行的專輯《愛的節奏》。（圖擷取自大奧蒙德街兒童醫院）

    2025/08/27 13:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國黛安娜王妃（Princess Diana）於1991年在倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Gosh）埋下的1枚時空膠囊，近日因工程需要而被提前開箱，揭示了包括1張凱莉米洛（Kylie Minogue）CD、1台袖珍電視與1本護照在內的時代印記。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這個以鉛包覆的木盒，是黛安娜王妃在1991年為醫院綜藝俱樂部大樓奠基時所封存。膠囊內的物品，是由2名贏得當時兒童節目競賽的孩子所挑選，旨在代表1990年代的生活樣貌。其中最引人注目的，是澳洲流行天后凱莉米洛於1990年發行的專輯《愛的節奏》（Rhythm of Love）。

    意外開箱 原定埋藏數百年

    這個時空膠囊原本預計將在「數百年後」才被發掘，但由於醫院即將興建1座新的兒童癌症中心，而必須將其提前挖出。黛安娜王妃自1989年起擔任該醫院的院長，並在1997年去世前多次探訪院內的病童，當時她也親自協助2位孩童挑選放入時空膠囊的物品。

    除了凱莉米洛的CD，盒中還包含1台卡西歐袖珍電視、1枚雪花全息圖、1枚英國硬幣、5顆樹木種子以及1張黛妃本人的照片。有趣的是，這次的挖掘也讓人想起1872年的1場類似儀式，當時的威爾斯王妃亞歷山德拉也曾在該院埋下1個時空膠囊，但那枚內含維多利亞女王照片的膠囊，至今仍未被尋獲。

    1台卡西歐（Casio）袖珍電視，也是時空膠囊中代表90年代生活樣貌的物品之一。（圖擷取自大奧蒙德街兒童醫院）

    1台卡西歐（Casio）袖珍電視，也是時空膠囊中代表90年代生活樣貌的物品之一。（圖擷取自大奧蒙德街兒童醫院）

