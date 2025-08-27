為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    慘！南韓母女3人墜樓身亡 警追查為何女兒沒反抗

    南韓首爾江西區發生母女3人墜樓身亡事件。首爾江西警察署示意圖。（圖擷字韓文wiki網站）

    南韓首爾江西區發生母女3人墜樓身亡事件。首爾江西警察署示意圖。（圖擷字韓文wiki網站）

    2025/08/27 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾江西區鹽倉洞一處住商混和大樓，26日晚間9時30分許發生悲劇，1名40來歲女子和2名10多歲的女兒從樓頂墜落身亡，警方正在追查為何女兒都那麼大了卻沒有反抗。

    據a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20250826181352004?section=society/all&site=major_news01" target="_blank">《韓聯社》報導，在3人墜樓後，媽媽和其中1名女兒當場死亡，另1名女兒送醫搶救不治，現場並未發現任何犯罪跡象，考慮到死者家屬的意見，應該不會進行解剖。

    不過，這家人並未遇到經濟問題，沒有被列入「基礎生活保障制度（南韓針對低收入戶的救助）」，因此很難理解為何女兒會跟著媽媽一起走，警方將調閱監視器和檢查手機，希望能找出釀成悲劇的原因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

