中國學者疑竊美乳癌研究成果！ 德州機場當場被捕

2025/08/27 15:27

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州傳出一起學術竊密案。檢方表示，35歲中國籍學者李雲海（Yunhai Li，暫譯）疑似企圖竊取由美國政府資助的乳癌研究成果，並攜帶出境返回中國，遭到當局當場攔下，目前已面臨竊取商業機密與偽造文書等罪名，恐面臨長年監禁。

綜合外媒報導，哈里斯郡地方檢察官辦公室26日表示，李雲海從2022年起受聘位於德州第一大城市休士頓「安德森癌症中心」（MD Anderson Cancer Center），主要負責乳癌疫苗研究，其計畫經費由美國國防部與國家衛生院（NIH）提供。他在任職期間將未公開的研究數據上傳至個人Google雲端硬碟，雖經院方查覺後刪除，但檢方指控，他同時暗中將相同資料轉存至由中國「百度」託管伺服器。

李男今年7月1日突然辭職，並於9日準備搭機返回中國時，在休士頓喬治·布希洲際機場被海關與國土安全調查局查獲筆電內存有敏感文件，包括尚未發表的研究數據、圖表及模型，涉嫌竊取美方機密成果。

檢方指出，李男受聘於安德森癌症中心外，還秘密接受中國重慶醫科大學第一附屬醫院的研究計畫資助，卻未依規定申報外部資金來源，明顯涉及利益衝突，甚至在供詞中辯稱，「這些資料本來就應該屬於我」。

檢方強調，「休士頓擁有全球最先進的醫療研究機構，這些成果都是美國納稅人出資支持，任何竊取行為都將重創醫學突破與病患治療的希望，我們絕不寬容」。

李雲海目前被控竊取商業機密罪，可處2至10年監禁及1萬美元罰金，同時因偽造政府文件將面臨額外刑責。檢方也透露，案件仍在調查中，不排除進一步移交聯邦檢方提起更嚴厲的指控。李男已繳交5100美元保釋金並交出護照，限制出境。

