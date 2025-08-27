為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國狼父性侵11歲繼女 竟使其懷孕生子

    美國1名34歲男子性侵11歲繼女，竟使其懷孕生子，示意圖。

    2025/08/27 13:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子近日遭指控虐童，檢方稱該名男子性侵11歲繼女使其懷孕，而繼女在未得到妥善照顧下，竟於8月生下孩子。

    《今日美國》報導，美國奧克拉荷馬州34歲男子以及33歲的妻子共同扶養6名兒童，但當地官員表示，這對夫妻並沒有認真照顧這些孩子，反而因長期忽視他們，被檢方指控忽視以及虐待等相關罪刑。

    然而，其中11歲女童更被檢方控訴長期遭到該名男子的性侵害、虐待，據了解，女童是男子的繼女，親生母親就在一旁看著女兒遭到男子凌虐，最後甚至懷孕，孩子還在16日出生，期間竟完全沒有帶女童至醫院做任何檢查。

    對此，該對夫婦均表示對女童懷孕一事不知情，但除此之外，檢方還發現孩子們的居住環境極為糟糕，甚至還發現其中1名兒童光著身體在家中走動，因此指控該對夫婦未能妥善照顧這些孩子。目前2人被拘留，保釋金為每人10萬美金（約305.83萬新臺幣）

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

