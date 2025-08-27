為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    重見天日！ 遭納粹掠奪大師級畫作 驚現於阿根廷房產網站

    納粹80多年前從猶太藝術品經銷商手中偷走的1幅義大利大師級畫作，近日出現於阿根廷1家房地產仲介網站上。（擷自X@rheytah）

    納粹80多年前從猶太藝術品經銷商手中偷走的1幅義大利大師級畫作，近日出現於阿根廷1家房地產仲介網站上。（擷自X@rheytah）

    2025/08/27 13:38

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕納粹80多年前從荷蘭阿姆斯特丹猶太藝術品經銷商手中偷走的義大利大師級畫作《女士肖像》（Portrait of a Lady），近日出現於阿根廷1家房地產仲介網站上。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，《女士肖像》由巴洛克晚期肖像畫家吉斯蘭迪（Giuseppe Ghislandi）創作，畫中人物為科萊奧尼伯爵夫人（Contessa Colleoni）。房地產仲介網站照片顯示，該畫懸掛在阿根廷布宜諾斯艾利斯附近一處住宅內。

    該房子曾屬於1位納粹高官，他在二戰後移居南美洲。荷蘭媒體每日彙報（Algemeen Dagblad）聲稱，該納粹官員女兒將房子出售，這幅消失畫作才得以被追蹤到。

    該畫作是藝術經銷商古德斯提克（Jacques Goudstikker）被偷的數百件藝術品之一。他在戰爭期間曾協助其他猶太人逃亡，最終逃離荷蘭時發生意外死於海上。

    古德斯提克收藏超過1100件藝術品，在他去世後被納粹高層以強迫交易方式買走。戰後一些作品在德國被尋獲，並在阿姆斯特丹國立博物館作為荷蘭國家收藏展出。

    古德斯提克媳婦薩赫（Marei von Saher）為唯一繼承人，她在2006年接收了202件作品。

    但吉斯蘭迪創作的《科萊奧尼伯爵夫人肖像》一直下落不明，直到最近才被發現。

