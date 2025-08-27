為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    畫面曝！ 葡萄牙22歲鬥牛新秀首戰遭公牛頂飛重摔 送醫仍不治

    葡萄牙22歲新秀鬥牛士在首度登台時慘遭猛牛頂飛重摔，送醫急救仍於24小時內宣告不治。（圖擷自「@Clips360Up」X、本報合成）

    葡萄牙22歲新秀鬥牛士在首度登台時慘遭猛牛頂飛重摔，送醫急救仍於24小時內宣告不治。（圖擷自「@Clips360Up」X、本報合成）

    2025/08/27 14:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙首都里斯近期一場當地著名「坎普佩奎諾」（Campo Pequeno）鬥牛場舉行的鬥牛表演，22歲新秀鬥牛士在首度登台時慘遭猛牛頂飛重摔，送醫急救仍於24小時內宣告不治。

    綜合外媒報導，22歲特林達德（Manuel Maria Trindade）為「聖曼索斯業餘鬥牛士團」成員，他在22日挑戰葡萄牙式鬥牛獨有的「立刻抓住牠」（pega de cara），須徒手正面迎向重達約680公斤的公牛，並嘗試抓住牛角壓制。

    公開畫面可見，公牛高速衝撞，瞬間將特林達德拋向空中並重摔到場邊牆壁，觀眾席爆出尖叫聲，隨後其他鬥牛士合力用斗篷干擾、拉扯牛尾，才成功制伏。

    特林達德頭部重創，當場由醫護人員急救後送往附近醫院搶救，院方隨即讓他進入人工昏迷，但最終仍因心肺衰竭於23日宣告不治。

    特林達德出身埃武拉（Évora）地區，追隨家族鬥牛傳統、其父親也是鬥牛士，原本被看好是新一代明日之星，他的死訊震撼葡萄牙鬥牛界，主辦單位及所屬團隊均發表聲明致哀。

