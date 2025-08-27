泰國「愛滋名僧」涉吞善款 被警逮捕還俗

泰國佛教名僧龍婆隆科（右二，穿白襯衫）26日被捕。（美聯社）

2025/08/27 12:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕65歲泰國一代名僧龍婆隆科（Luang Phor Alongkot）曾因創立愛滋病安寧院聞名，如今跌落神壇。根據美聯社報導，龍婆隆科26日因涉嫌濫用該計畫的捐款、玩忽職守與洗錢等罪名被警方逮捕。

警方指出，除了龍婆隆科，另一名為該計畫募款的男子塞克桑（Seksan Sapsubbsakul）也同時被拘留。週二，龍婆隆科被帶往曼谷的犯罪防制局總部，在正式起訴前將按規定強制脫去僧袍還俗。他本人則否認所有不法指控。

請繼續往下閱讀...

泰國中央調查局副局長賈龍基亞（Jaroonkiat Pankaew）向記者表示，龍婆隆科在調查過程中相當合作，並理解佛教戒律與法律程序的不同。賈龍基亞說：「我告訴他，他做了有益於人民的事，但也做了其他違法的事，他必須為此承擔後果。」

這座位於中部華富里府（Lopburi）的巴南普寺（Wat Phra Bat Namphu），在1992年成立愛滋安寧院時，被視為一項開創性的人道計畫。然而，隨著治療愛滋病的藥物問世與公眾認知的提高，安寧院的重要性逐漸降低。

為此，龍婆隆科近年逐步擴大寺廟設施，將治療範圍延伸至其他重症患者，並資助貧困兒童教育。但在數週前，外界開始質疑其捐款管理不善，他也在上週辭去了住持職務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法