    國際

    日72歲爸喊「沒錢」不開冷氣熱死！家人翻出3本發霉存摺一看金額驚呆

    兒子整理遺物時，意外在壁櫥深處找到三本發霉的存摺，合計金額高達約2480萬日圓。存摺示意圖。（路透）

    2025/08/27 12:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京發生一起令人鼻酸的悲劇。一名72歲父親因長年節儉，酷暑中不願開冷氣，最終中暑身亡。兒子整理遺物時，意外在壁櫥深處找到三本發霉的存摺，合計金額高達約2480萬日圓（折合新台幣逾520萬元），全家看了又震驚又心痛。

    根據日本財經網站《The Gold Online》分享，這起事件發生於2025年6月，住在東京都足立區的36歲上班族佐藤健太（化名）在父親驟逝後，忍不住喃喃自語：「爸爸，如果你能多開一點冷氣就好了……」。他的父親正夫（化名）來自北海道，長年討厭空調，總覺得「電費太浪費」、「吹冷氣對身體不好」，即便東京夏天氣溫屢創新高，仍拒絕使用冷氣，最後因中暑倒下，不幸離世。

    健太表示，他曾再三勸父親「現在的夏天非常危險，一定要開冷氣」，但父親始終不聽，甚至經常說「我們家沒錢」。由於家中經濟壓力沉重，健太每月收入約28萬日圓（約新台幣5萬8000元），要養妻子與兩個孩子，還得背房貸，日子過得很緊。但為了不讓父母挨餓，他每年仍寄約30萬日圓（約新台幣6萬元）回老家補貼父親生活。

    葬禮結束後，健太整理老家遺物，在壁櫥深處發現一個泛黃紙袋，裡面裝著三本長滿黑斑的舊存摺。當他翻開時，驚訝得說不出話來。存摺記錄顯示，父親多年前領到的830萬日圓退休金幾乎沒花過，後來還轉存定期；另外兩本存摺顯示郵局定額儲金與其他定存，合計約2480萬日圓。

    健太的妻子看到數字時，忍不住驚呼：「怎麼可能有這麼多！」存摺還詳細記載日常開銷，從中可以看出父親過著極度節省的生活。健太哽咽地說：「知道爸爸把我寄的錢全存下來，心裡覺得溫暖，但也很痛。如果他多花一點在自己身上，或許不會這麼早走。」

    專家提醒，父母過度節省、捨不得花錢，反而可能讓健康與安全亮紅燈，建議家人應事先溝通生活與資產規劃，避免悲劇重演。

