    首頁　>　國際

    烏飛行員展現「超」能力戰技 老MiG-29擊落俄Su-30

    烏克蘭一架MiG-29戰機於25日上午的空戰中，成功擊落一架更先進的俄羅斯Su-30戰機。（圖翻攝自影片）

    烏克蘭一架MiG-29戰機於25日上午的空戰中，成功擊落一架更先進的俄羅斯Su-30戰機。（圖翻攝自影片）

    2025/08/27 11:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍再次於空戰中取得戰果。根據軍事媒體《Defense Express》報導，8月25日上午，一架烏克蘭的MiG-29戰機在南部戰線的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區上空，與一架俄羅斯Su-30戰機爆發空戰，並成功將其擊落。這起事件凸顯了南部戰線空域持續的激烈對抗。

    飛行員戲謔發文 幽默中見戰功

    報導引述一個以諷刺與戲謔風格著稱的飛行員部落格「Soniashnyk」的消息，該部落格用生動的詞彙描述了這場晨間衝突。貼文中將MiG-29的飛行員稱為「不知名的米格人」，稱他們「在札波羅熱上空鬧了一場緋聞，嚇跑了魚群，還打了場架，甚至跟Su-30那群公雞交了火，最終用一根法棍麵包（baguette）幹掉了一群佔領者」。

    在這段幽默的文字背後，隱藏著一個重要事實：儘管存在技術差距，烏克蘭的戰機飛行員仍持續成功挑戰俄羅斯航空太空軍。MiG-29是一款蘇聯時代設計的戰機，雖經現代化改良，但相較之下，俄羅斯的Su-30是一款更新、具備更先進航空電子設備與武器選項的多功能戰機。

    儘管俄軍戰機在技術上佔有優勢，但近期的交戰結果顯示，面對經驗豐富且足智多謀的烏克蘭飛行員時，這種技術優勢並不能保證其在空中的主導地位。此次交戰再次證明，飛行員高超的技術水平，能夠有效彌補裝備上的劣勢，並在關鍵時刻摧毀技術上更為先進的敵方目標。

    圖 圖
    圖 圖
