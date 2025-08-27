嘲諷州長胖遭起底！ 川普體重101公斤直逼重量級拳王

美國伊利諾州州長普里茨克的體重，遭到川普嘲諷。（法新社資料照）

2025/08/27 11:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普日前嘲諷伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）的體重，不料卻遭對方強勢反嗆「彼此彼此」。根據《衛報》報導，這場口水戰的趣味之處在於，川普官方登記的體重其實也相當可觀，數據直逼重量級拳王。

川普25日率先開砲，稱民主黨籍的普里茨克「應該多花點時間在健身房」，並重提他在2024年競選期間的言論，諷刺這位伊利諾州長「忙著吃東西都來不及了」，根本無心治州。

州長強勢回擊：彼此彼此

對於川普的人身攻擊，普里茨克毫不示弱地回擊。他告訴記者：「在體重問題上，這叫『彼此彼此』（It takes one to know one）。總統先生他自己，顯然也沒好到哪去。他才應該回應我這句話。」普里茨克更反酸川普不讀書只看電視，並稱他的人身攻擊「證明了他還活在小學五年級」。

根據川普今年四月的年度體檢報告，這位身高登記為191公分（6呎3吋）的總統，體重為101.6公斤（224磅）。報導特別指出，這個數據，幾乎與現任的世界重量級不敗拳王烏席克（Oleksandr Usyk）相當，後者的身高與川普相同，體重僅比川普重約1.3公斤。

這場關於體重的相互嘲諷，發生在兩者因「是否派遣國民兵進入芝加哥」而關係緊張之際。川普將芝加哥描繪為犯罪猖獗的「殺戮戰場」，並考慮動用聯邦權力單方面派遣國民兵進駐，但此舉遭普里茨克痛批是「危險的權力攫取」。

川普今年4月的年度體檢報告顯示，體重為101.6公斤。（美聯社資料照）

