美國男「路怒症」發作 竟直接朝孕婦頭部開槍

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州24日發生1起交通糾紛，當中1名男子疑似因路怒症發作，竟直接朝1名懷孕的少女頭部開槍，造成嬰兒被迫進行剖腹產出生，而該名少女現今仍在加護病房搶救。

據《abcNEWS》報導，路易斯安那州24日1輛休旅車與1輛貨車發生交通糾紛，疑似因2輛車靠太近，造成前方休旅車急煞時貨車反應不及，導致貨車從後方追撞。

隨後貨車駕駛因氣不過，竟直接下車持槍攻擊1名17歲懷孕少女的頭部，造成該名少女僅懷孕7個月卻被迫提前剖腹早產嬰兒，而自己則仍在加護病房進行搶救。

路易斯安那州檢察總長莫里爾（Elizabeth Murrill）對此痛批，這名剛出生的幼兒還在新生兒加護病房（NICU）掙扎求生，其母親也還在透過醫院儀器維持生命，罪魁禍首的犯人不能僅以路怒症為由行兇，這不是他可以犯罪的藉口。

開槍的54歲貨車駕駛韋斯特（Barry West）對此表示，是休旅車內有人先對他開槍，出於防衛才持槍進行反擊。但經過警方搜查後，發現休旅車內並未擁有任何武器。目前韋斯特被指控謀殺未遂、非法使用武器和妨礙司法公正等相關罪刑。

