史上最熱！北海道極品活不了 一碗海膽丼飆破3800元

在日本東京築地市場，一處批發商正在為來自北海道的海膽貼上標籤。（路透）

2025/08/27 11:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本正經歷史上最熱夏季，北部海域海膽捕撈量驟減，導致這項高檔海產價格再創新高。在北海道，濃郁甘甜的馬糞海膽一直是觀光客與饕客的目標，然而，如今一碗含100公克海膽的海膽丼，價格已飆至1萬8000日圓（約新臺幣3800元），是數年前的2倍。

《路透》報導，在北海道利尻島鴛泊港（Oshidomari）渡輪碼頭對面開業逾50年的「佐藤食堂」老闆說：「每個人看到價格都嚇一跳」，她還透露，「現在一桌客人只會點一碗海膽丼分享，其他人就各自再點一碗拉麵。」

雖然海膽一向被視為奢華食材，但如今的天價已讓不少日本家庭即便在特殊節日也難以負擔，加上糧食價格一再攀升，根據政府統計，日本家庭在食品上的平均支出已逼近家庭總支出的3成，創43年新高。

決策官員普遍認為，糧食價格飆漲主要歸咎於日圓走貶推高進口成本，但專家警告，全球暖化帶來的影響如今也慢慢成為風險因子。

利尻漁業協同組合專務理事山上辰昭（Tatsuaki Yamakami）表示，今年當地海膽漁獲較去年少一半，近年來減產趨勢明顯，「價格暴漲是因為漁獲量太少」。擁有40年資歷的他說：「我認為海水水溫升高才是主因……這真的很令人憂心。」

山上指出，10公斤利尻馬糞海膽的最高交易價已漲至9萬日圓（約新臺幣1萬8900元），遠高於兩年前的約4萬日圓（約新臺幣8400元）。

據日本水產研究教育機構資深研究員筧重穗（Shigeho Kakehi）表示，日本周邊海域近年來海水溫度上升高達攝氏5度。這一變化已重創多種冷水性漁獲，包括鮭魚、魷魚和秋刀魚。過去20年間，這些受歡迎魚種的捕撈量大幅下降，單位價格則上漲近5倍。

在東京築地市場參觀的35歲遊客說：「我們本來是為了大啖美食而來，結果發現海膽蓋飯、海鮮蓋飯都太貴了，只好吃些文字燒、玉子燒這類平價小吃。」

