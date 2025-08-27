為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普將主持白宮會議 討論「加薩戰後計畫」

    美國國務卿魯比歐（左）與美國總統川普（右）。（彭博）

    美國國務卿魯比歐（左）與美國總統川普（右）。（彭博）

    2025/08/27 13:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中東衝突持續，外媒披露，美國白宮即將於本週三召開一場大型會議，討論以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突後的「加薩戰後計畫」，並由美國總統川普（Donald Trump）親自主持。

    綜合《CNN》等外媒報導，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）接受《福斯新聞》訪問時證實，川普當地時間27日將在白宮主持相關會議。魏科夫強調，川普政府正擬定一份「非常全面」的戰後藍圖，內容展現川普的人道關懷，外界將能看到其「堅實且善意」的一面；魏科夫指出，美方認為戰爭「不論如何」將在今年底前落幕。

    報導分析，此舉正值美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間27日將在華府與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）會面，雙方預料將就加薩情勢進行討論。據公開行程顯示，除了與魯比歐會談，薩爾也將與美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）會晤。

    就在薩爾訪美之際，以軍25日對加薩發動「雙重打擊」，造成至少20人喪生，其中包括記者、救難人員，引發國際社會強烈譴責，美方反應則相對低調。

