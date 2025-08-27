這會議太魔幻！川普聽閣員吹捧3小時……長到打敗鐵達尼電影

美國總統川普26日在華盛頓白宮內閣會議室召開內閣會議。（法新社）

2025/08/27 10:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普以其政治表演家的風格著稱，26日他在1場創紀錄、長達3小時16分鐘的內閣會議上，再次將這場秀發揮到了極致。根據《法新社》報導，這場非同尋常的會議，是這位前實境秀明星有史以來最長的一次電視轉播記者會。

閣員輪番吹捧「史上最偉大總統」

在這場馬拉松式的會議中，川普在他最喜歡的話題之間恣意跳換，隨後，坐在巨大木桌旁的內閣官員們，則輪流起身吹捧這位「史上最偉大的總統」。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說：「這是為史上最偉大總統工作的最偉大內閣。為您工作是我一生中最美好的時光，總統先生。」而烏克蘭與中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）則在表示自己「唯一的願望」是希望川普能贏得諾貝爾和平獎後，贏得了一陣掌聲。

請繼續往下閱讀...

罵澤倫斯基、還談泰勒絲

在長達45分鐘的開場獨白中，川普的言論似乎旨在挑動那些指責他獨裁與行為不像總統的對手。他稱美國民眾可能想要一個能打擊犯罪的「獨裁者」，但堅稱自己不是；當提到司法部長邦迪（Pam Bondi）時，他又說：「我絕不會說她漂亮，因為那會是我政治生涯的終點。」

而談到烏克蘭和平談判時，他稱各方都只是在裝腔作勢，「全是胡扯」（It's all bullshit），但話鋒一轉，又稱被入侵的澤倫斯基也「並非完全無辜」。

當這場耐力考驗接近2個半小時，有記者提及流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）訂婚的消息時，川普做出了回應。儘管他先前曾因泰勒絲支持其2024年大選對手賀錦麗（Kamala Harris）而公開批評她，川普這次仍表示：「我祝他們好運連連。」

會議最終在3點27分結束，國會媒體「點名」（Roll Call）Factbase資料庫均證實，這是川普在鏡頭前最長的公開活動，精確計時為3小時16分41秒，時長「比《鐵達尼號》電影（3小時15分）和真實沉沒時間（2小時40分）都還要長。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法