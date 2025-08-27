為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美動物園搜出槍毒 持有者被控371項罪名

    美國西岸野生動物園被警方發現存有毒品和槍枝後，其所有者被指控300多項罪名。圖為該動物園獅子。（美聯社）

    美國西岸野生動物園被警方發現存有毒品和槍枝後，其所有者被指控300多項罪名。圖為該動物園獅子。（美聯社）

    2025/08/27 10:25

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄勒岡州布蘭登市（Bandon）西岸野生動物園（West Coast Game Park Safari）被警方發現存有毒品和槍枝後，其所有者坦尼（Brian Tenney）被指控300多項疏於照顧動物罪和其他罪名。坦尼於25日出庭應訊，他尚未有機會提出抗辯。

    根據美聯社報導，俄勒岡州警察今年稍早宣布，5月對該動物園進行調查，調查重點之一是動物福利情況。警方指出，他們在現場發現冰毒、古柯鹼、槍枝以及大量現金，隨後向該動物園發出多份搜查令。

    坦尼於5月27日因持有、製造和企圖分銷冰毒而被捕。他於同一天獲釋，當時還沒有被指控疏於照顧動物。

    根據俄勒岡州法院紀錄，大陪審團已於8月19日對坦尼提出共371項指控，其中包括327項重罪。坦尼律師尚未回應美聯社置評請求，而與該動物園相關電話號碼也未設置語音信箱。

    該動物園超過300隻動物已被安置到動物庇護所或救援機構，其中1隻駱駝、1隻雞和1隻蜜熊在獸醫評估後被安樂死。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    
    
