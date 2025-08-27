SpaceX星艦第10次試射大成功！返回地球垂直濺落海面瞬間曝

星艦第10次試射成功完成所有預定目標，最後成功返回地球，是星艦10次嘗試以來最為成功的一次試射。（路透）

2025/08/27 11:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太空探索科技公司SpaceX星艦在台灣時間今（27日）上午7點30分進行第10次試射，在經歷連3爆後，星艦在這次試射成功完成所有預定目標，最後成功返回地球，在海面上進行動力垂直降落測試，最後順利落入預定海面，一旁小艇紀錄下星艦濺落瞬間，這是星艦10次嘗試以來最為成功的一次試射。

綜合外媒報導，SpaceX星艦在經歷兩度延期後，終於在台灣時間今早進行第10次，也是今年第4次試射，今年度的前3次試射都以失敗收場，甚至在6月還出現預定下次試射的火箭在發射台上爆炸狀況，這次試射一掃前陣子連環失敗的陰霾，完成迄今為止星艦最為成功的一次試射。

請繼續往下閱讀...

在本次測試飛行中，SpaceX成功達成了所有3個目標，包含猛禽發動機（Raptor）在太空中重新點火、首次嘗試進行有效載荷，成功釋放了全部8顆模擬「星鏈」衛星、以及星艦在印度洋點火垂直降落濺落海面。

一旁小艇紀錄下星艦濺落海面瞬間，現場團隊爆發熱烈歡呼，現場主持大讚：「令人超級激動。熱烈祝賀團隊取得這一里程碑。」SpaceX執行長馬斯克也立刻在X平台上表示「SpaceX 團隊做得太棒了！！！」這次試射取得了一些重大里程碑，在這次大成功的基礎上，SpaceX預計在大約8週後再次發射星艦。

Starship launch attempt in ~10 minutes

https://t.co/o3a8uTBLRL — Elon Musk （@elonmusk） August 26, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法