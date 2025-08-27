為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國男子偽造死亡與情人私奔 遭法院判刑89天

    美國男子偽造死亡只為與情人私奔，資料照。（美聯社）

    2025/08/27 11:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子於2024年8月在喬治亞州划皮艇偽裝溺水死亡，只為與情人私奔，事跡敗露後遭檢方以妨礙公務起訴。26日審判結果出爐，該名男子被判處89天監禁。

    據《美聯社》報導，美國威斯康辛州45歲男子博格沃特（Ryan Borgwardt）於2024年8月12日時被通報失蹤，據了解，他前一天晚上告知妻子將前往喬治亞州划皮艇，不料之後就完全不見蹤影，因此當時警方初步判斷為溺水身亡。

    之後警方持續進行搜索，但經過58天後仍未找到遺體，於是只能進一步擴大搜查範圍，但隨之而來的線索卻令警方有了新發現，當中最關鍵的部分是在博格沃特失蹤3個月前曾辦理新護照，這讓調查往偽造死亡的方向偵辦。

    警方後續發現，博格沃特在失蹤前與1名烏茲別克女子有親密聯繫，推斷他可能透過偽造死亡來與這名女子見面。之後果真於11月聯繫上他，並於12月成功說服博格沃特返回美國，同時檢方也對他指控妨礙調查罪。

    檢方認為博格沃特透過偽裝死亡來滿足自己私慾，不僅浪費警力資源，同時還深深傷害了他的家庭，因此向法院請求判處45天監禁。26日審判結果出爐，法院將刑期提高至89天，同時指出，這是他浪費警方對其搜查的時間。

