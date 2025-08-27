流浪狗刁嬰兒頭顱現身醫院！印度當局下令徹查

流浪犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

2025/08/27 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普邦當地一所大型公立醫院驚傳駭人一幕！1隻流浪狗近日叼著1名嬰兒的頭顱在醫院範圍內遊走，引發病患與家屬驚聲尖叫，院方隨即報警處理，旁遮普邦衛生廳長也下令全面調查，警方與法醫單位深入追查中。

綜合外媒報導，帕提亞拉市（Patiala）規模最大的公立醫院之一「拉金德拉醫院」（Rajindra Hospital），有病患與看護人員當地時間26日晚間5時30分在第4病房附近，看見流浪狗叼著1顆血淋淋的嬰兒頭顱，嚇得立刻大聲呼喊，場面混亂不堪。

院方緊急通報並將遺骸交由法醫檢驗。警方初步表示，遭棄置的應是新生兒頭顱，已調閱院內監視器畫面比對，同時清查近期新生兒名冊；院方證實近期3名嬰兒死亡，不過遺體均已依法交還家屬，院內並無嬰兒失蹤情況，故懷疑是有人惡意將嬰兒屍體棄置於醫院外，再被流浪狗叼走。

拉金德拉醫院院長強調，「院內所有新生兒均有人員看護，並無失蹤狀況。從目前跡象來看，應是外部有人將嬰屍丟棄於醫院附近。」旁遮普邦衛生廳長表示已下令展開調查，強調警方將從各個角度查明事件真相。

目前警方已立案調查，並呼籲民眾提供任何可疑線索，詳細死因及相關責任仍待進一步釐清。

