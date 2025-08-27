為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    流浪狗刁嬰兒頭顱現身醫院！印度當局下令徹查

    流浪犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

    流浪犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

    2025/08/27 10:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普邦當地一所大型公立醫院驚傳駭人一幕！1隻流浪狗近日叼著1名嬰兒的頭顱在醫院範圍內遊走，引發病患與家屬驚聲尖叫，院方隨即報警處理，旁遮普邦衛生廳長也下令全面調查，警方與法醫單位深入追查中。

    綜合外媒報導，帕提亞拉市（Patiala）規模最大的公立醫院之一「拉金德拉醫院」（Rajindra Hospital），有病患與看護人員當地時間26日晚間5時30分在第4病房附近，看見流浪狗叼著1顆血淋淋的嬰兒頭顱，嚇得立刻大聲呼喊，場面混亂不堪。

    院方緊急通報並將遺骸交由法醫檢驗。警方初步表示，遭棄置的應是新生兒頭顱，已調閱院內監視器畫面比對，同時清查近期新生兒名冊；院方證實近期3名嬰兒死亡，不過遺體均已依法交還家屬，院內並無嬰兒失蹤情況，故懷疑是有人惡意將嬰兒屍體棄置於醫院外，再被流浪狗叼走。

    拉金德拉醫院院長強調，「院內所有新生兒均有人員看護，並無失蹤狀況。從目前跡象來看，應是外部有人將嬰屍丟棄於醫院附近。」旁遮普邦衛生廳長表示已下令展開調查，強調警方將從各個角度查明事件真相。

    目前警方已立案調查，並呼籲民眾提供任何可疑線索，詳細死因及相關責任仍待進一步釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播