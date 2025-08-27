為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    顛覆認知！智人與尼安德塔人雜交史 大幅提前10萬年

    圖為在以色列斯虎爾洞穴發現的「Skhul I」兒童頭骨。最新研究證實，這具14萬年前的化石，是智人與尼安德塔人最早的混血物理證據。（圖擷取自特拉維夫大學）

    2025/08/27 09:46

    〔編譯陳成良／報導〕根據科學網站《phys.org》引述《人類學》（L'Anthropologie）期刊最新研究，人類演化史迎來1顆震撼彈。1具在以色列出土、距今約14萬年的古老兒童骸骨，經分析證實為智人（Homo sapiens）與尼安德塔人（Neanderthal）最早的「混血」物理證據，不僅將兩者混血的時間點大幅前推近10萬年，更顛覆學界傳統認知。

    這具90年前於以色列斯虎爾洞穴（Skhul Cave）發現的兒童骸骨（編號Skhul I），經跨國團隊以微電腦斷層掃描（micro-CT）等先進技術分析後，證實其頭骨外觀，特別是顱頂曲度與智人相似；但顱內血管、下顎與內耳結構，卻是典型的尼安德塔人特徵，成為其「混血」身份的鐵證。

    混血時間點 大幅前推10萬年

    研究主要作者、特拉維夫大學（Tel Aviv University）教授赫斯科維茲（Israel Hershkovitz）解釋，雖已知現代人帶有尼安德塔人基因，但過去認為基因交換發生在4至6萬年前，而此化石的年代卻是14萬年前，是兩者通婚最早的物理證據。

    此發現也改寫了歷史，過去學界認為尼人約7萬年前才抵達以色列，但新證指出，他們早在40萬年前就已是當地居民。當20萬年前走出非洲的智人抵達後，便與這些在地的尼安德塔人互動通婚。這名混血兒童不僅是兩者連結的最早證據，也暗示當地的尼安德塔人，最終可能是被人數佔優的智人族群「吸收」而消失。

