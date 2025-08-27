在Mercari購物要小心！有消費者買到假的東橫INN住宿券

在日本最大二手平台Mercari購物要注意，有消費者買到假的東橫INN住宿券。（路透）

2025/08/27 10:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本最大二手平台Mercari（美露可利），以跨境電商方式進軍台灣，並和7-11合作在台推出超商取貨服務，不過，近來有日本消費者在Mercari買到假的連鎖商務飯店東橫INN住宿券，民眾在網購時需多加注意。

據《產經新聞》報導，日本愛媛縣松山市1名男子，今年7月28日在Mercari上以1.5萬日圓（約新台幣3105元）購買2張東橫INN免費住宿券，這種住宿券是東橫INN提供給常客的優惠，雖然明訂禁止轉賣，不過網路上還是能看到不少人在出售。

據了解，這名男子本身就是東橫INN的會員，過去曾多次使用免費住宿券，今年2月還從另1名賣家手上以5.6萬日圓（約新台幣1.16萬元）買了7張都沒問題，因此這次到貨時他並未檢查，在APP上面先行點擊確認收貨。

不過，男子一看到這2張免費住宿券就知道自己被騙了，因為上面的日語寫得很不自然，條碼、圖案也印刷模糊，最終他去自家附近的東横INN松山一番町飯店，確認2張都是假貨，由於賣家已聯繫不上，後來是由Mercari賠償男子全額款項。

東橫INN指出，自今年5月以來，就有假的免費住宿券在市面上流通，其中許多都掛在二手平台。由於東橫INN規定正版的免費住宿券也不得轉售，因此6月時已通知Mercari等業者禁止上架，但目前在Mercari還是能看得到這類商品。

負責日本消費者事務的「國民生活中心」，指稱二手市場是個人與個人之間的交易，若出現問題一般是由雙方自行解決。不過，這類平台通常都有消費者確認收貨後再將款項支付給賣家的流程，因此建議民眾務必要先檢查過商品。

