    首頁　>　國際

    後院失火！ 川普想放60萬中生赴美 自己人嗆背離「美國優先」

    圖為2025年5月27日，哈佛大學懷德納紀念圖書館外懸掛的校旗。（彭博）

    圖為2025年5月27日，哈佛大學懷德納紀念圖書館外懸掛的校旗。（彭博）

    2025/08/27 09:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普日前才釋出善意，稱將允許60萬名中國學生來美就讀，看似意圖緩和美中關係。然而，此番言論在美國國內，特別是其核心支持者中，引爆了強烈的反彈聲浪。根據福斯新聞（Fox News）後續報導，多名共和黨議員與保守派意見領袖紛紛發文痛批，稱這項政策形同「瘋狂」，並質疑川普是否背離了「美國優先」的原則。

    共和黨議員開砲：學校該倒就倒

    共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）率先在社群平台X上開砲，她強硬表示：「我們不應讓60萬名可能效忠中共的中國學生，進入美國的大學。」她更嗆聲，如果拒絕這些學生會導致15%的學校倒閉，「那麼這些學校本來就該倒」，因為它們是被中共所支撐的。

    保守派怒火：這是在補貼學術界

    川普政府為此政策辯護稱，若沒有這60萬名學生，許多排名較後段的大學將面臨倒閉風險。然而，這樣的說法反而激起保守派更猛烈的怒火。保守派評論員戴維斯（Kira Davis）直言：「那就讓它們倒啊！這是什麼瘋狂的想法？不，我們不想要更多中國學生！」另一名評論員惠勒（Liz Wheeler）更稱這些學生「全都是中共間諜」，要求川普應禁止所有中國學生入境，並將他們全部驅逐出境。

    除了國安疑慮，此政策也被批評將損害美國學生的利益。「美國移民改革聯合會」（FAIR）政府關係主任查塔姆（Joe Chatham）發表聲明指出：「給予60萬中國學生簽證，恐將外國學生置於美國畢業生之上。」他強調，美國的焦點應是限制那些一再成為商業間諜與竊取智慧財產權目標的敵對國家進入，而非對其擴大開放。

